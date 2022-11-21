С прилавков белорусских магазинов пропала индейка 4 21.11.2022, 9:39

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В чем причина?

С прилавком магазинов Бреста пропала индейка. Об этом сообщила госТВ жительница города.

Женщина сообщила, что ее отец тяжело болеет, и это единственное мясо, которое ему подходит. Уже три недели она вынуждена искать индейку по городу. В магазине, куда обратились сотрудники телеканала, рассказали, что индейка пропала после того, как магазинам запретили ее разделку.

«Наши поиски мы продолжили на Брестском рынке. Здесь единственные торговые точки, где продают мясо индейки шесть лет. В день реализуют более 100 килограммов мяса. Уже три недели, как поток покупателей вырос в разы», — сообщили сотрудники телеканала.

Одна из покупательниц рассказала, что пришла за индейкой на рынок, так как в магазинах ее не нашла. Другая поделилась, что приехала за мясом из Каменца, где «нет индейки».

Сегодня в Беларуси активно реализуют только два фермерских хозяйства. В Минской области готовится к запуску в Минской области. Проект в стадии подготовки.

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