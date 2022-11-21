Британская разведка рассказала, где может посыпаться оборона армии РФ 21.11.2022, 10:08

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Названо слабое место.

В последнюю неделю продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки вокруг города Сватово в Луганской области Украины. Как и на других участках фронта, российские войска сосредоточились на строительстве оборонных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами.

«Учитывая, что юго-западную линию фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега реки Днепр, район Сватового теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск», - заявляют аналитики Министерства обороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0J5AAllnxg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 21, 2022

Несмотря на все российское руководство, будет рассматривать сохранение контроля над Сватовым как политический приоритет.

Однако командиры на местах, вероятно, борются с военными реалиями поддержки надежной обороны, а также пытаются обеспечить ресурсы для наступательных операций южнее Донецка.

«Оборонительной и наступательной способности России продолжает мешать серьезная нехватка боеприпасов и квалифицированного персонала», - считают в британской разведке.

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