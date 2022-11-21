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Глава Минприроды заявил, что в Беларуси есть месторождения золота

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  • 21.11.2022, 10:18
  • 4,422
Глава Минприроды заявил, что в Беларуси есть месторождения золота

Только их нужно найти.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык заявил, что в Беларуси есть месторождения золота и урана:

— Есть золото, уран. Вместе с тем это еще предстоит разведать с учетом привлечения новых технологий, которые появляются сегодня в мире. Я думаю, что мы будем их использовать.

Также чиновник вспомнил о месторождениях нефти, которые дают стране 1,81 млн тонн углеводородов в год.

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