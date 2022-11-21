Глава Минприроды заявил, что в Беларуси есть месторождения золота

Глава Минприроды заявил, что в Беларуси есть месторождения золота23
- 21.11.2022, 10:18
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Только их нужно найти.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык заявил, что в Беларуси есть месторождения золота и урана:
— Есть золото, уран. Вместе с тем это еще предстоит разведать с учетом привлечения новых технологий, которые появляются сегодня в мире. Я думаю, что мы будем их использовать.
Также чиновник вспомнил о месторождениях нефти, которые дают стране 1,81 млн тонн углеводородов в год.