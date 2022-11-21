На прощание с McDonald’s: журналисты составили индекс биг-мака для Беларуси и соседей 3 21.11.2022, 10:32

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Сеть ресторанов быстрого питания покидает нашу страну.

Журналисты «Белсата» посмотрели, сколько стоит биг-мак в Беларуси и в соседних странах, сколько бургеров можно купить на среднюю зарплату и как на цены повлияла война в Украине.

Сеть ресторанов McDonaldʼs в Беларуси превратится в российскую «Вкусно – и точка» уже 22 ноября. Александр Лукашенко этому только рад. Жалеть должны быть фанаты биг-маков: россияне до сих пор не смогли повторить некоторых продуктов McDonaldʼs, и своего любимого в том числе. В «заменителе Макдональдсов» биг-маков тоже не будет.

В 1986 году журнал The Economist придумал сравнивать через биг-маки паритет покупательной способности: в разных странах составляющие бургеров McDonaldʼs почти одинаковы, объем работы над ними тот самый, а цены разные. «Индекс биг-мака» ведут до сих пор. Мы его усовершенствуем для наших целей: в нем не подсчитывают, сколько биг-маков можно купить на среднюю зарплату – а мы посчитаем.

Сколько сейчас стоит биг-мак в соседних странах

Россия. Можно разве представить, сколько стоил бы биг-мак, если бы его удалось импортозаместить. Посмотрели на цены других бургеров, которым нашлись аналоги: гамбургер, чизбургер, «Монблан», «Роял Де Люкс» (который сейчас «Гран Де Люкс»), «Биг Тейти» (он сейчас «Биг Спэшл»). Аналоги у «Вкусно – и точка» приблизительно на 14,5% дороже по сравнению с ценами в McDonald’s, которые были до 24 февраля. До полномасштабного нападения на Украину биг-мак стоил 135 российских рублей. Значит, сейчас стоил бы около 155 российских рублей – или 2,57 доллара.

Грузия. Это не соседка Беларуси, но туда после 2020 года эмигрировало немало наших соотечественников. Там биг-мак стоит 13,64 лари, или аж 5,02 доллара. Но такую бешеную цену может компенсировать разнообразная национальная уличная еда, которой можно заменить западный фаст-фуд.

США. На родине McDonald’s цены разнятся в разных штатах, биг-мак стоит 4-5 долларов.

Сколько биг-маков можно купить на среднюю зарплату

Если считать на последнюю известную «чистую» зарплату только целые биг-маки, выходит так:

В США зарплаты сильно колеблются от штата к штату, как и цены на биг-маки. Но если в Штатах бургер стоит чуть дороже, чем в Литве, то месячную зарплату литовца средний американец может получить за неделю. То есть на среднюю месячную зарплату американец может купить более тысячи биг-маков.

Сведения о зарплатах в разных странах публикуются в разное время и за разные периоды, также далеко не все страны публикуют зарплаты «чистыми» (после изъятия налогов и сборов – netto, «на руки»). Для Беларуси нашлась зарплата «грязными» за сентябрь (от нее нужно вычесть 13% на налоги и 1% в пенсионный фонд), для Украины – прогноз «грязными» на конец года (нужно вычесть 18% на налоги), для Польши – средняя зарплата «чистыми» в предприятиях с более чем 9 работниками на октябрь, для Литвы и Латвии – средняя зарплата «чистыми» за второй квартал, для России – средняя зарплата «грязными» на август (нужно вычесть 13% на налоги), для Грузии – средняя зарплата «грязными» за второй квартал (надо вычесть 20% на налоги).

Если перевести в доллары по курсам национальных банков, «чистыми» выходит так: Беларусь – 583,33 доллара, Украина – 314,49 доллара, Польша – 1078,26 доллара, Литва – 1157,04 доллара, Латвия – 1033,48 доллара, Грузия – 566,90 доллара, Россия – 863,05 доллара.

Как выросли цены на биг-мак с начала полномасштабной войны

Старые цены в некоторых странах удалось отыскать в Web Archive. Цен на февраль-2022 не удалось найти для Грузии, Латвии и Литвы.

Также удалось сравнить покупательную способность средних зарплат в биг-маках сейчас и до 24 февраля. В подсчетах при отсутствии точной статистики мы пользовались средними зарплатами «чистыми» за сентябрь и февраль в Беларуси, зарплатами за январь и прогнозами на годовой результат – в Украине, за первый и второй квартал среди предприятий с 10 и более работниками – в Польше, за февраль и август – в России.

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