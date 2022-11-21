«На белорусском рынке авто с пробегом произошли глобальные изменения» 21.11.2022, 10:51

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Анализ эксперта.

Новых машин у дилеров становится все меньше, что неизбежно приводит к росту активности на рынке подержанных авто. О росте цен, меняющейся в одночасье ситуации, зависимости от курса российского рубля и белорусском перевалочном хабе сайт abw.by поговорил с руководителем «Атлант-М автомобили с пробегом» Анатолием Буглаком.

«Россияне считают, что белорусы аккуратно и бережно относятся к автомобилям»

– Какие изменения произошли на рынке автомобилей с пробегом за последние полгода?

– Если говорить о рынке автомобилей с пробегом в целом, то произошли глобальные изменения, связанные с тем, что новых машин сейчас мало. Соответственно и пополнение рынка подержанных авто катастрофически уменьшилось. Люди перестали менять свои машины на новые и вынуждены пересаживаться с подержанных на подержанные, но более «молодые». В связи с этим автомобили стали в огромнейшем количестве привозиться из-за границы: из Европы, Азии, США, Арабских Эмиратов. То есть рынок наполняется как новыми, так и авто с пробегом извне. Мы вернулись примерно к 2006-2009 годам.

Белорусский рынок очень маленький и сильно зависит от российского. Нам также приходится подстраиваться под ситуацию и менять тактику работы. Почему так происходит? Колебания российского рубля по отношению к доллару сильно влияют на «перекачивание» автомобилей в одну или другую сторону. Исторически так сложилось, что белорусы по привычке переводят цены в доллары, а Россия живет российским рублем. Цена в российских рублях осталась той же, что была при курсе 78 рублей за доллар, а курс стал 60. И что получается? Год назад мы везли машины из России, сейчас ситуация изменилась на противоположную: автомобили из Беларуси поехали в РФ. И пока эти колебания не прекратятся, рынок будет шататься то в одну, то в другую сторону.

Тем не менее за III квартал этого года мы продали в РФ в два раза больше автомобилей, чем за предыдущие три квартала. На сегодня рынок автомобилей в Беларуси превратился в своеобразный перевалочный хаб. Раньше самым ходовым товаром были машины стоимостью от 5 до 10 тысяч долларов и от 10 до 15 тысяч. Они продолжают и сегодня пользоваться популярностью, но заметно вырос сегмент 20+ тысяч долларов – он ходовой у россиян.

Если провалиться внутрь рынка и сегментировать его по дилерским машинам и свежепригнанным, то подержанных авто, которые покупались и обслуживались у дилера, в продаже остались единицы. Они быстро разбираются гражданами РФ, которые любят машины с историей обслуживания. И в целом россияне считают, что белорусы аккуратно и бережно относятся к автомобилям, поэтому охотно их здесь покупают.

– Последние полтора месяца россиян стало меньше? Или они успели исчезнуть и вновь вернуться?

– Первые недели октября покупателей из России стало меньше. Основные причины – внешние факторы и изменение курса рубля по отношению к доллару. Оживление произошло лишь недавно, в последних числах октября: опять пошли звонки, заявки, люди приезжают и смотрят.

Не стоит забывать, что основными покупателями из РФ на белорусском рынке являются не рядовые физлица, а «перекупы» или дилеры, которые закупали себе склады. Был настоящий вал спроса со стороны крупных холдингов.

«Десятилетки» из-за границы оказываются дешевле аналогов, поездивших по Беларуси»

– К выросшим ценам на рынке авто с пробегом покупатели привыкли или до сих пор удивляются?

– Шок прошел. Пришло осознание новых цен. Беларусь с этим сталкивалась не один раз. Поэтому вариантов нет, идет привыкание к новым реалиям. Единственное, чего не могут осознать и к чему пока не привыкли белорусы, – это цены на новые машины. Но мы живем в рыночной экономике, поэтому рынок диктует цены. И в нашем случае это именно российский рынок. При этом люди хотят продать свой автомобиль по цене России, а купить по цене Беларуси.

– Продавцы, выставляя свои авто на продажу, задирают цены в расчете на тех же россиян?

– Да, есть такой момент, и особенно чувствуется это в сегменте 20+ тысяч долларов, где присутствуют покупатели из РФ.

– Белорусские покупатели пострадали в этой ситуации?

– Гражданин Беларуси, который с периодичностью 3-4 года меняет машину, сегодня оказался в самой неудобной ситуации. Скачок цен отразился именно на конечных потребителях. Если человек продает машину, он в выигрыше. Сегодня все кому не лень гоняют автомобили из Европы.

С ростом цен на рынке активизировался пригон «непроходных» автомобилей. Это небольшой сегмент, но он существует. Получилось так, что сегодня машины в возрасте 10 лет, привезенные из-за границы, оказываются дешевле, чем аналогичные, но уже поездившие по дорогам Беларуси. При этом, как правило, десятилетние автомобили из Европы находятся в лучшем техническом состоянии, чем белорусские.

– Правда ли, что потребительские предпочтения смещаются в сторону более простых, но свежих машин? То есть между условным 10-летним «премиумом» и трехлетней «бюджеткой» люди теперь предпочитают «бюджетку».

– Год назад, обладая бюджетом 15 или 20 тысяч долларов, люди пошли бы покупать новую машину. Но в текущих условиях многие автомобилисты начинают выбирать среди большого количества предложений авто из Европы.

При выборе между б/у и б/у, да, сегодня покупатель отдает предпочтение пускай и простой, но свежей машине. Это четко прослеживается. А премиальные старые автомобили активно уезжали в Россию, даже когда доллар был по 78 рублей, потому что «понты» дороже всего.

– Какие-то прогнозы на ближайшее время делать можно или это неблагодарная затея?

– Прогнозы делать тяжело, слишком много давления оказывают на рынок внешние факторы. Изменения могут произойти в течение секунды. И белорусский перевалочный хаб может в любой момент закрыться. Но рынок автомобилей с пробегом существует и продолжит существовать. Машины будут поступать если не из Европы, так из Кореи, не из Кореи, так из Китая.

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