ЦИК Казахстана: Токаев побеждает на выборах президента 1 21.11.2022, 10:58

Касым-Жомарт Токаев

Наблюдатели сообщают о нарушениях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Такаев победил на перевыборах на свою должность. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, передает Tengrinews.

По предварительным итогам Токаев набрал 81,3%, или 6,45 млн голосов. Его оппоненты набрали не больше 3,42%. Явка, по данным ЦИК, превысила 68%.

Победа Токаева была предсказуемой. Казахстанская оппозиция отмечала малоизвестность альтернативных кандидатов и утверждала, что они участвуют лишь для видимости борьбы. Наблюдатели сообщали о нарушениях на выборах.

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