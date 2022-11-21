ЕАБР прогнозирует спад экономики Беларуси

ЕАБР прогнозирует спад экономики Беларуси6
- 21.11.2022, 11:09
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В стране есть сложности со сбытом продукции.
Падение ВВП Беларуси в октябре во многом связано со снижением производства в сельском хозяйстве, считают аналитики Евразийского банка развития. Однако есть проблемы и в других отраслях, в том числе в ИТ-сфере, обрабатывающей промышленности, пишет «Зеркало».
Эксперты из ЕАБР отмечают, что в октябре просело сельское хозяйство.
«В условиях сохранения слабых показателей животноводства завершение уборочной кампании выразилось в сокращении сельхозпроизводства на 2,7% годовых в октябре после роста на 16,2% годовых месяцем ранее», — отмечают в ЕАБР.
В октябре еще больше просела обрабатывающая промышленность — на 4,3% годовых (месяцем ранее падение было на уровне 3,9%). «Может указывать на сохранение сложностей со сбытом продукции на внешнем и внутреннем рынках, — объясняют аналитики. — Спад в ИТ-сфере усугубился в октябре. Сохраняется низкий инвестиционный и потребительский спрос: инвестиции в основной капитал упали на 18% годовых, а розничный товарооборот — на 7,8% годовых».
Поддержку ВВП в октябре оказало уменьшение спада в строительстве, отмечают в ЕАБР.
«В целом по итогам января — октября спад экономики составил 4,7% годовых и может остаться вблизи этого уровня по итогам 11 месяцев», — прогнозируют в ЕАБР.