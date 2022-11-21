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Из Германии депортировали россиянку, которая «прославилась» оскорблениями украинских беженцев

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  • 21.11.2022, 11:11
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Из Германии депортировали россиянку, которая «прославилась» оскорблениями украинских беженцев

Женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин-Стамбул.

Пассажирку, похожую на Юлию Прохорову, прославившюся провокациями против украинских беженцев, сегодня депортировали из Германии. Об этом из аэропорта в Берлине сообщил корреспондент The Insider. Женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин-Стамбул. Независимо подтвердить, что депортирована именно Юлия Прохорова пока не удалось.

Прохорова регулярно записывала и публиковала видео со своими провокациями: то она громко включала русскую музыку и танцевала «Калинку» на 9 мая в Мюнхене во время проукраинского митинга, то бегала за украинскими девушками, скандируя «Россия победит» и выкрикивая: «Девчонки! Слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Ага, хаха, Украина! Уже референдум проводят! Н***й вашу Украину».

В другом ролике пропагандистка советовала россиянам, которые живут в ЕС, тратить энергию впустую, чтобы Европа платила больше денег России. Видео она назвала «Как поддержать российскую армию и не попасть в тюрьму в Европе».

14 ноября издание Bild сообщило, что полицейские провели обыск в арендованной ей квартире в городе Ландсхут (Нижняя Бавария). Во время обыска полиция изъяла три смартфона и ноутбук. Выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально. Прохорова перестала выходить на связь после проведенных у нее дома 14 октября обысков. По сообщениям СМИ, россиянка находилась под стражей.

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