Новая Зеландия вводит санкции против семьи Лукашенко 2 21.11.2022, 11:14

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Также ограничения введены в отношении дочерей Путина.

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута объявила о введении дальнейших санкций в отношении представителей режима в Беларуси и РФ, которые способствуют незаконному вторжению в Украину.

На сайте правительства Новой Зеландии сказано, что под санкции попали жена и сын Лукашенко. О каком из сыновей идет речь — пока неясно, так как санкционный список на сайте МИД Новой Зеландии еще не обновлен.

Кроме того, сообщается, что под сегодняшние санкции попали и четыре предприятия, имеющие экономическое или стратегическое значение для РФ в нефтегазовом, металлургическом и транспортном секторах, а также в системах радиолокации и электронного оборудования.

Также ограничения введены в отношении дочерей Путина Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

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