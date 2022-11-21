«У всех ехала крыша»: заговорил российский военный, которого обвиняют в преступлениях в Буче 7 21.11.2022, 11:25

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Никита Чибрин

Никита Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде.

Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, которую обвиняют в преступлениях в Буче, бежал с фронта и рассказал The Insider о происходившем в Киевской области.

«Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. «Синдром Рэмбо» включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства».

Также Чибрин подтвердил факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке.

«У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили».

Военнослужащий рассказал, что российские солдаты находятся в ужасных условиях на фронте.

«Люди не были долго в нормальном мире. У них не было нормальных условий. Украинская армия показывала кадры окопа, где у них все по-человечески: убежище, изоляция от влаги, кровати нормальные, электричество. У армии Украины отношение к своим солдатам намного лучше».

Также, по словам Чибрина, российским солдатам обещали, что их отправят домой. Командование оказывает физическое и психологическое давление на тех, кто хотел покинуть фронт или за попадание в плен.

«Всех запугивали тем, что член или яйца отрежут, или что-то еще сделают».

Военнослужащий также рассказал, что прикидывался на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую. Из-за того, что он сбежал и отказался стрелять, от него отвернулись все, в том числе семья.

«Я для них предатель Родины и все. А что, мне надо было идти на войну и убивать мирных жителей украинцев? Идти в тюрьму? Остается третий вариант — просто уехать».

Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде: «Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания».

В армию Чибрин пошел летом 2021 года — по его собственному признанию, из-за финансовых проблем. В Украину, утверждает военный, его бригаду завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева. В этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке.

16 июня он смог покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в Россию. После побега он связался с правозащитниками из Gulаgu.nеt, чтобы те помогли ему покинуть Россию. 15 ноября он приземлился в Мадриде, где сразу попросил политубежища. По словам Чибрина, пока его заявление находится на рассмотрении, его разместят во временном центре для беженцев.

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