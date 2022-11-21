Нигерийский студент рассказывал 62-летней белоруске, что он «военный хирург из Сирии» 3 21.11.2022, 11:36

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Доверчивая женщина перевела ему деньги.

Нигерийский студент, обучающийся в одном из минских вузов, стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается по ч. 3 ст. 209 («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Как сообщили в СК, на имя 31-летнего студента был открыт счет, на который мошенники предлагали своим жертвам перечислять деньги.

«Согласно материалам уголовного дела, иностранный студент через своего родственника познакомился в сети Интернет с мужчиной, который предложил ему заработать. Его задача заключалась в том, что на банковскую карту, зарегистрированную на его имя, будут поступать денежные средства. Сам молодой человек от перечисленных сумм получал 20%, при этом, с его слов, он не был в курсе, что является участником преступной схемы», — рассказали в СК.

Сообщается о двух потерпевших. 43-летняя женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который убедил ее в том, что вместе с друзьями нашел клад и ему досталось 4,8 млн евро, их которых он решил отдать 4 млн знакомой, но деньги были «задержаны на границе», поэтому он должна заплатить 4,6 тыс. рублей за «растаможку».

В другом случае пострадала 62-летняя жительница Берестовицкого района. Она познакомилась с «военным хирургом из Сирии», который убедил ее перечислить ему деньги, чтобы он мог приехать к ней в гости. В общей сложности она передала мошенникам 13 тыс. рублей.

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