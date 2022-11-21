Российский историк: Отступление из Херсона стало сигналом для путинских элит 2 21.11.2022, 11:39

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Репутация главы Кремля как «удачливого пацана» рассыпалась.

После того, как российские оккупанты отступили с правобережья Херсонской области, президента РФ Владимира Путина не видели по двум очень простым причинам - он привык ассоциировать себя с победами, успехом и никак не с подобными довольно позорными поражениями, и глава страны действительно не очень хорошо себя чувствует, особенно на фоне всей этой нервотрепки.

Скорее всего, Путин себя с трудом контролирует, рассказал российский историк и политический аналитик Валерий Соловей в интервью unian.net..

«Если говорить о Херсоне, то военная часть не очень важна, потому что поражения всегда бывают. А вот морально-психологическое значение очень велико. И повлияло это не на общество, а стало очень важным сигналом для элит. Они увидели, что выиграть невозможно. Они и раньше это видели, но сейчас перед ними замаячил призрак поражения», - отметил эксперт.

По его словам, репутация Путина как «удачливого пацана», которому всегда везло, рассыпалась сначала на Западе, а потом на постсоветском пространстве.

«Это было очень хорошо заметно во время саммита в Самарканде, где к нему опаздывали, его отчитывали. Теперь российский истеблишмент говорит: «Все, он неудачник. Удачу он свою растерял, она разрушена. Токсичный актив. Все, что он делает, получается крайне плохо. Нужно от него как-то избавляться». Но дальше разговоров дело не идет и не пойдет, если не включатся чекисты (сотрудники ФСБ, ФСО, СВР - Ред.)», - полагает историк.

Соловей считает, что только они могут что-то сделать, поскольку никакие олигархи или военные не в состоянии организовать «дворцовый переворот». «Но они не видят смысла, полагая, что власть и так к ним перейдет», - добавил эксперт.

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