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«Закупаются алкоголем»: белорусы все чаще замечают российских солдат в магазинах

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  • 21.11.2022, 11:46
  • 3,478
«Закупаются алкоголем»: белорусы все чаще замечают российских солдат в магазинах
иллюстрационное фото

Оккупанты, приехавшие в Беларусь, пьют и дебоширят.

В Беларусь продолжают прибывать российские военные. Об этом рассказывают читатели сайта Charter97.org.

«18 ноября в магазине «Евроопт» по Московскому проспекту в Витебске замечены Z-военные. Видео не получилось сделать из-за соображения личной безопасности.

Их было двое в магазине, чем закупались — не обратил внимания, потому что очереди были в пятницу большие. Не исключаю что они были не одни, приехав на машине, потому что рядом военной части нет. Они могут располагаться либо в части на Фрунзе, либо в части на Черняховке».

«В Молодечно в ТЦ в начале уходящей недели были замечены российские военные, покупали продукты и алкоголь. Приехали и уехали на такси», — пишут читатели сайта Charter97.org.

Ранее мы уже писали о том, как белорусы возмущены поведением оккупантов в своих городах, так как российские военные пьют и дебоширят, вступают в конфликты и с белорусскими военными, и гражданскими.

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