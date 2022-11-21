Пионтковский: У Украины появился мощный союзник 6 21.11.2022, 11:58

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Андрей Пионтковский

И это не США.

Российский оппозиционер, политолог, публицист и журналист Андрей Пионтковский заявил, что у Украины появился союзник огромного масштаба. Это Германия, в которой произошла ментальная революция после визита президента Штайнмайера в Киев и его исторического выступления 28 октября.

«Немецкие аналитики отмечают, что это самая важная политическая речь, прозвучавшая в Республике Германия после Второй мировой войны. Штайнмайер проявил себя очень мужественным человеком не потому, что он сидел под бомбежками. Таких людей достаточно много. Редчайшее качество для политиков – он признал свою вину и ответственность, сказав, что мы, немцы, должны стыдиться вот этой политики «Путин-ферштейн», которая способствовала агрессии кремлевского диктатора не только в Украине, но и в Грузии, и других регионах мира», – объяснил эксперт в ходе беседы с Наташей Влащенко.

Полное интервью с Андреем Пионтковским можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По словам политолога, тот самый Штайнмайер, имя которого стало мемом для украинцев (известная формула Штайнмайера), осознал свою ошибку, и это воспринял весь немецкий политикум.

«Смотрите, как резко ожесточилась позиция канцлера Шольца. Какое замечательное заявление он сделал как раз на фоне вот этих колебаний в Вашингтоне», – отметил Пионтковский. Затем эксперт высказал уверенность в том, что в США все-таки победит позиция максимальной помощи Украине. Однако примечательно, что сегодня в авангарде неожиданно оказалась Европа.

«Еще до войны Байден, оправдывая свою недостаточно жесткую позицию по отношению к России, говорил, что нужно сохранить единство с ЕС и чтобы Германия была с ними. Этим он оправдывал свое неудачное решение отказаться от бойкота «Северного потока-2». Сейчас же, наоборот, Германия идет в авангарде, и она ни в коем случае не позволит американцам никаких колебаний. Пришел настоящий момент истины», – сказал Андрей Пионтковский.

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