Блогер показала, сколько стоят белорусские лисички в элитном лондонском супермаркете 13 21.11.2022, 12:01

4,086

Цена шокирует.

Россиянка Екатерина, живущая в Лондоне, опубликовала в Instagram видео с обыкновенными белорусскими лисичками и рассказала, сколько они стоят в элитном супермаркете в Великобритании. Оказалось, гораздо дороже европейской «органики» — причем уже не первый год, пишет zerkalo.io.

Как выяснилось, в британском супермаркете белорусские лисички продают по 50 фунтов стерлингов за килограмм — это около 150 белорусских рублей.

Это оказался самый дорогой грибной деликатес: стоящие здесь же органические шиитаке из Нидерландов стоят 25 фунтов — ровно вдвое дешевле (около 75 рублей), а выращенную в Британии разновидность шампиньона под названием портобелло (тоже органическую) можно купить почти за 16 фунтов — менее 50 рублей.

— Не дают мне покоя эти грибы из Беларуси. Второй год подряд именно они самые ценные. Почему этот вид грибов именно из Беларуси возят? Эту загадку я еще не разгадала, — рассказывает Екатерина.

Напомним, в Минске последние лисички стоили 30 рублей за килограмм — то есть в пять раз дешевле, чем в британском супермаркете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».