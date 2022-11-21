Блогер показала, сколько стоят белорусские лисички в элитном лондонском супермаркете

Блогер показала, сколько стоят белорусские лисички в элитном лондонском супермаркете13
- 21.11.2022, 12:01
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Цена шокирует.
Россиянка Екатерина, живущая в Лондоне, опубликовала в Instagram видео с обыкновенными белорусскими лисичками и рассказала, сколько они стоят в элитном супермаркете в Великобритании. Оказалось, гораздо дороже европейской «органики» — причем уже не первый год, пишет zerkalo.io.
Как выяснилось, в британском супермаркете белорусские лисички продают по 50 фунтов стерлингов за килограмм — это около 150 белорусских рублей.
Это оказался самый дорогой грибной деликатес: стоящие здесь же органические шиитаке из Нидерландов стоят 25 фунтов — ровно вдвое дешевле (около 75 рублей), а выращенную в Британии разновидность шампиньона под названием портобелло (тоже органическую) можно купить почти за 16 фунтов — менее 50 рублей.
— Не дают мне покоя эти грибы из Беларуси. Второй год подряд именно они самые ценные. Почему этот вид грибов именно из Беларуси возят? Эту загадку я еще не разгадала, — рассказывает Екатерина.
Напомним, в Минске последние лисички стоили 30 рублей за килограмм — то есть в пять раз дешевле, чем в британском супермаркете.