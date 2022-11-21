Как Китай одним решением может поставить РФ на колени 1 21.11.2022, 12:10

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Украинский политолог рассказал о сигналах, которые Пекин посылает Кремлю.

Встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина может разрушить планы Владимира Путина относительно войны в Украине.

Директор Института трансформации общества, украинский экономист и политолог Олег Соскин в интервью «Главреду» рассказал, что оружия от Китая РФ не получит, не получит чипов и всех необходимых запчастей для ракет, танков и прочей военной техники.

«Ничего не получит. Китай дал понять, что будет любить Путина на расстоянии», - пояснил эксперт.

Также Соскин отметил важность резолюции Большой двадцатки.

«Если Китай открыто осудит агрессию России, для Путина это полные кранты, ему надо будет бежать из Украины. Это будет значить, что единственный стратегический союзник – Китай – от РФ отвернулся. Пока Китай на ее стороне, и об этом говорит голосование в ООН, где Китай, Индия и ряд других стран не поддержали резолюцию о начале конфискации денежных активов РФ и ее миллиардеров в пользу Украины», - заявил эксперт.

По словам политолога, Китай поддерживает РФ, потому что ее разрушение – это гибель для коммунистического режима Китая. Тогда Китай станет следующим после России.

«Гибель РФ станет и гибелью диктаторского режима и в Венесуэле, и на Кубе, и в Никарагуа, и в Эритрее, в Южном Судане, и в Северной Корее. Но главный удар будет по китайским коммунистам», - подытожил Соскин.

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