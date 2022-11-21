Военный эксперт: С левого берега Херсонщины россияне сбегут быстрее, чем с правого 21.11.2022, 12:25

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Александр Коваленко

У оккупантов уже начались проблемы.

Обстановка на южном плацдарме продолжает ухудшаться для российских оккупационных войск, пишет в Telegram украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Во-первых, они не могут полноценно обеспечить управление передовыми подразделениями в связи с серьезными рисками для штабов, КП и ПУ в ближней огневой зоне. Это вынуждает РОВ размещать данные объекты, мягко говоря, за пределами основной операционной зоны, что имеет свое негативное влияние на эффективность управления.

Во-вторых, логистика продолжает желать лучшего, а система обеспечения, не смотря на круглосуточную реверсную загрузку железнодорожной артерии Крымского моста, не обеспечивает данную группу войск в полной мере. На сегодняшний день они могут компенсировать поточные среднестатистические потери, но не, восстановление подразделений до боеспособного состояния.

В-третьих, по мере того как ВСУ укрепляются на правом берегу, они расширяют свои возможности по огневому давлению на левобережье. То есть, зона повышенного риска, назовем ее так, для РОВ расширяется с каждым днем. А это, в свою очередь, имеет дополнительное воздействие на систему управления и обеспечения.

Хочу отметить, что аналогичные условия на правом берегу ВСУ формировали для оккупантов месяцами. На левом берегу, после бегства РОВ с правобережья, они уже были сформированы на начальном уровне и с каждым днем лишь ускоряется их полноценное создание.

Выводы – соответствующие. Все процессы на левом берегу будут проистекать намного быстрее, чем на правом. И это уже отчетливо просматривается.

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