Чалый: Лукашенко осознает, что наступает время расплаты 2 21.11.2022, 12:23

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фото: тасс

У белорусского диктатора закончился «срок годности».

В интервью Никите Мелкозерову аналитик Сергей Чалый заявил, что на поведении Александра Лукашенко и Владимира Путина сказываются «детские травмы» и то, что их «чморили». По его мнению, правитель Беларуси «знает перед кем заискивать, а над кем можно издеваться».

Сергей Чалый отметил, что Лукашенко «придумал лучшую систему доения России на территории СНГ», но несколько лет назад она перестала работать.

– Не моя метафора, но я считаю ее самой точной про отношения Лукашенко и Путина. Многие думают, что раз Путин платит, то соответственно может вертеть Лукашенко. У нас (в Беларуси) говорят наоборот: смотрите, какой классный Лукашенко, он добытчик. А на самом деле это отношения созависимости.

Максим Богрецов из EPAM в частном разговоре со мною произнес совершенно потрясающую метафору: отношения Лукашенко и Путина – это как отношения родителей с подростком. Ты можешь не дать ему денег? Не можешь. Кто кем вертит? Сложный вопрос. Для Путина это как ребенок: не можешь ты ему сказать, что больше не будешь давать карманных денег, – отметил Чалый.

По его мнению, Лукашенко и его окружение упустили момент, когда из него можно было «слепить патриарха», который лишь время от времени «вмешивался бы в ход дел, раздавая оплеухи». Вместо этого правитель теперь много суетится и «создает хаос».

По мнению Чалого, Лукашенко «все сложнее менеджерить».

– Я считаю, что он уже чувствует адское пламя. Говорю это совершенно без шуток, – отметил Чалый. Он добавил, что Лукашенко заключил «контракт с дьяволом», благодаря которому ему везло во многих сложных ситуациях.

По мнению аналитика, правитель осознает, что приближается время расплаты, отсюда в его лексиконе такие высказывания как «бросили на сковородку», «варюсь в этом котле».

Политическую судьбу Лукашенко он также описал таким сравнением:

– Как у продуктов есть срок годности, после которого они воняют и их нельзя есть, так и у политиков есть срок годности. Лукашенко – классическая история превращения в монстра.

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