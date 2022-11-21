Католического священника из Могилева арестовали на 15 суток

Католического священника из Могилева арестовали на 15 суток1
- 21.11.2022, 12:27
Духовенство Могилевского деканата призывает поддержать Виталия Чеботаря.
Могилевский священник Виталий Чеботарь был задержан 17 ноября. Katolik.life сообщает, что ему присудили 15 суток.
Поводом для ареста 41-летнего священника могли стать «его действия в социальных сетях».
Отец Виталий Чеботарь принадлежит к Ордену кларетинов и работает в Могилеве с 2007 года. В январе 2018 епископ Александр Яшевский назначил его вице-деканом Могилевского деканата. Является викарием местного прихода св. Антония Падуанского.
Духовенство Могилевского деканата призывает к молитве за священника, который находится за решеткой.
В течение последнего месяца на административный арест были также осуждены греко-католический священник Игорь Кондратьев, настоятель прихода в Бресте, и редактор греко-католической газеты «Царква» Игорь Барановский. Оба уже вышли на свободу.