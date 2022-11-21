Католического священника из Могилева арестовали на 15 суток 1 21.11.2022, 12:27

Виталий Чеботарь

Духовенство Могилевского деканата призывает поддержать Виталия Чеботаря.

Могилевский священник Виталий Чеботарь был задержан 17 ноября. Katolik.life сообщает, что ему присудили 15 суток.

Поводом для ареста 41-летнего священника могли стать «его действия в социальных сетях».

Отец Виталий Чеботарь принадлежит к Ордену кларетинов и работает в Могилеве с 2007 года. В январе 2018 епископ Александр Яшевский назначил его вице-деканом Могилевского деканата. Является викарием местного прихода св. Антония Падуанского.

Духовенство Могилевского деканата призывает к молитве за священника, который находится за решеткой.

В течение последнего месяца на административный арест были также осуждены греко-католический священник Игорь Кондратьев, настоятель прихода в Бресте, и редактор греко-католической газеты «Царква» Игорь Барановский. Оба уже вышли на свободу.

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