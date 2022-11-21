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Католического священника из Могилева арестовали на 15 суток

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  • 21.11.2022, 12:27
Католического священника из Могилева арестовали на 15 суток
Виталий Чеботарь

Духовенство Могилевского деканата призывает поддержать Виталия Чеботаря.

Могилевский священник Виталий Чеботарь был задержан 17 ноября. Katolik.life сообщает, что ему присудили 15 суток.

Поводом для ареста 41-летнего священника могли стать «его действия в социальных сетях».

Отец Виталий Чеботарь принадлежит к Ордену кларетинов и работает в Могилеве с 2007 года. В январе 2018 епископ Александр Яшевский назначил его вице-деканом Могилевского деканата. Является викарием местного прихода св. Антония Падуанского.

Духовенство Могилевского деканата призывает к молитве за священника, который находится за решеткой.

В течение последнего месяца на административный арест были также осуждены греко-католический священник Игорь Кондратьев, настоятель прихода в Бресте, и редактор греко-католической газеты «Царква» Игорь Барановский. Оба уже вышли на свободу.

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