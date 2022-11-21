«Скажите по телевизору, сколько наших погибло!» 9 21.11.2022, 12:39

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Источник: соцсети

Оккупант рассказал о лжи российских пропагандистов.

Российский оккупант вместе со своим родственником пожаловались на фейковые сообщения российских СМИ о войне в Украине и реальных потерях российских войск.

Соответствующий разговор перехватила украинская разведка, передает ГУР Минобороны Украины.

Один оккупант рассказал, что вчера убили контрактника из его подразделения, на что другой ответил: "По телевизору пиздят: «Все оху*тельно, все оху*тельно. Одно долбять, даже бесит, даже неохота смотреть. Вот подбили там 2 БМП или 5 БМП, там 2 танка, 3 танка…300 ВСУ наемников. Скажите, сколько наших погибло. Скажите же бл*ть», — говорит рашист.

Оккупант отмечает, что ходят слухи, что уже 80 тысяч российских военных погибли в Украине, на что другой отвечает: «Да все может быть. Все может быть».

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