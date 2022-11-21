Сколько «тунеядцы» платят за «коммуналку»? 4 21.11.2022, 12:45

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В одной квартире - разные жировки.

Белорусы, «не занятые в экономике», уже полтора года оплачивают коммунальные услуги по-новому. Раньше они якобы возмещали, как все, около 80% затрат на потребляемую электроэнергию и 20% — на тепловую, сейчас же за подогрев воды и отопление рассчитываются по полной стоимости, пишет kurjer.info.

С недавнего времени жировки с новыми расчётами «упали» в почтовые ящики и уехавшим из страны. Теперь работающие за границей и не состоящие на учёте как плательщики обязательных страховых взносов в ФСЗН возмещают 100-процентную стоимость ЖКУ. Исключение составляют граждане, работающие в странах ЕАЭС: в России, Казахстане, Кыргызстане.

Кроме того, уехавшие более чем на 30 дней за границу безработные тоже будут платить за жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам (кроме тех, кто выехал на оздоровление или лечение).

Кто платит «по полной»

По полному тарифу оплачивают услуги газоснабжения, подогрева воды и отопления граждане, включённые в список «не занятых в экономике» и являющиеся при этом собственниками, нанимателями жилого помещения, членами организации застройщиков, дольщиками, заключившими договор, предусматривающий передачу во владение и пользование объекта долевого строительства, и лизингополучатели, заключившие договор лизинга.

В одной квартире — разные жировки

Субсидируемый тариф на теплоснабжение и подогрев воды для «занятых в экономике» белорусов пока такой: 1 Гкал стоит чуть более 21 рубля. А вот расценки для «тунеядцев» почти в шесть раз выше. Они платят немного более 118 рублей.

Пример. Если в типовой двухкомнатной квартире площадью 46,6 м2 живёт только один гражданин, включённый в список «тунеядцев», за отопление придётся заплатить почти 46 рублей в месяц, работающему собственнику жилья — приблизительно 8,5 рубля.

Ещё один пример. Владелец квартиры — отец, который включён в списки «тунеядцев». С ним зарегистрированы двое взрослых работающих детей. В этом случае объёмы оказываемых услуг делятся между жильцами, то есть на троих. Отец будет платить 100% только за свою долю объёма услуг (подогрева воды и отопления).

Если плательщиком является трудоспособный гражданин, «занятый в экономике», а кто-то из членов семьи — «не занятый», то начисление оплаты будет производиться в общеустановленном порядке. Пример: сын — «тунеядец», но плательщиком ЖКУ является мать. В этом случае они будут оплачивать услуги по обычным тарифам.

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