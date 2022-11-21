Под Мелитополем взорвалась военная база российских оккупантов 6 21.11.2022, 12:51

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Прогремело три мощных взрыва.

В Мелитопольском районе Запорожской области Украины взрывом разрушена очередная военная база оккупантов.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, вечером 20 ноября во временно оккупированном поселке Веселом прогремели три мощных взрыва.

«По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств. В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов», - отметил мэр.

При этом он указал, что местные жители сообщили о существенных разрушениях.

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