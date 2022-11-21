Можно ли белорусам зимой пересекать границу на велосипеде? 4 21.11.2022, 13:01

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Объяснил Госпогранкомитет.

Многие белорусы задаются вопросом, а можно ли ехать на велосипеде за границу зимой.

Госпогранкомитет Беларуси отвечает, что можно, но не при любой погоде. Дело в том, что Правила дорожного движения запрещают велосипедистам двигаться по проезжей части дороги и обочине в условиях снегопада или гололедицы.

Эти правила распространяются и на пункты пропуска на границе. Пограничники Беларуси просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.

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