закрыть
21 ноября 2022, понедельник, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Можно ли белорусам зимой пересекать границу на велосипеде?

4
  • 21.11.2022, 13:01
  • 1,970
Можно ли белорусам зимой пересекать границу на велосипеде?

Объяснил Госпогранкомитет.

Многие белорусы задаются вопросом, а можно ли ехать на велосипеде за границу зимой.

Госпогранкомитет Беларуси отвечает, что можно, но не при любой погоде. Дело в том, что Правила дорожного движения запрещают велосипедистам двигаться по проезжей части дороги и обочине в условиях снегопада или гололедицы.

Эти правила распространяются и на пункты пропуска на границе. Пограничники Беларуси просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше