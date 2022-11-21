Друг познается в обиде 3 Сергей Житников

21.11.2022, 13:15

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Фото: Getty Images

Как складывается судьба соратников Путина, которые в какой-то момент перешли ему дорогу.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге похоронили одного из самых ближайших соратников Владимира Путина Виктора Черкесова. Никто из высшего руководства страны на похороны не приехал. Хотя именно Черкесов был одним из тех, кто способствовал восхождению начальника отдела питерской администрации в высшее кремлевское кресло. Зато на похоронах журналисты увидели, как петербургский губернатор Беглов кладет цветы на могилу сына еще одного бывшего соратника Путина — также ставшего неугодным.

Победили не воины, а торговцы

Виктора Черкесова — «последнего чекиста», как его называли некоторые СМИ, — похоронили на Новодевичьем кладбище Петербурга. Это некрополь закрытого типа, где места для захоронений доступны далеко не каждому. Из высшего руководства страны на похоронах присутствовали лишь бывший премьер, бывший председатель ФСБ и бывший председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Из руководства Петербурга — бывший губернатор Георгий Полтавченко и нынешний губернатор Александр Беглов. Высокопоставленные «питерские москвичи» отделались телеграммами и венками. Самый большой был от Владимира Путина.

Путин и Черкесов были знакомы еще с 70-х годов, когда оба служили в следственной службе КГБ Ленинграда и Ленобласти. Впрочем, направления, на которых действовали Путин и Черкесов, были разными: первый был ориентирован на контрразведку, второй — на выявление диссидентов. В частности, именно Черкесов вел знаменитое «дело Мейлаха» (Михаил Мейлах — литературовед, поэт, переводчик, филолог, доктор философии), который в 1984 году был приговорен к 7 годам лагерей за распространение книг, изданных за рубежом.

К тому моменту, когда подполковник Путин вернулся из командировки в ГДР в 1990 году, Черкесов успел сделать успешную карьеру и войти в высший круг руководства КГБ Ленинграда и Ленобласти. Не без его участия кандидатура Владимира Путина была одобрена на пост начальника отдела внешних связей мэрии Петербурга в июле 1991 года. Тогда еще действовали советские законы, и на такие должности без одобрения КГБ попасть было невозможно. Да и после того как в 1992 году Черкесов стал начальником питерского управления органов безопасности (в то время название этой структуры менялось чуть ли не каждый год; окончательно она была переименована в ФСБ в 1995 году), он не оставлял без поддержки своего бывшего сослуживца.

Стоит сказать, что Путин после своего стремительного взлета, когда зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев и Борис Березовский сделали его председателем ФСБ, тоже не забыл о Черкесове, сделав его своим первым заместителем. После избрания Путина президентом РФ Черкесов назначается полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Через три года Виктор Васильевич становится руководителем созданной Путиным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Новая служба сразу стала претендовать на одну из ведущих ролей в силовом блоке, что не могло понравиться бывшим коллегам Черкесова из ФСБ.

— Тогда Путину эта борьба была только на руку, — рассказал «Новой-Европа» бывший генерал ФСКН, пожелавший сохранить инкогнито. — У него еще не было той абсолютной власти, которой он обладает сейчас, а потому он действовал по давнему постулату «разделяй и властвуй». Не принимая ни одну из сторон, он не предпринимал и никаких шагов, чтобы прекратить этот конфликт: чтобы ни одна из силовых структур не могла получить слишком много власти.

Все изменилось в октябре 2007 года, когда Виктор Черкесов опубликовал в газете «Коммерсантъ» статью «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». В статье он прямо заявил о существующем конфликте, призвал «чекистов» отказаться от личного обогащения и взять на себя ответственность за страну. Статья резко не понравилась не только Путину, но и остальному его окружению. По данным испанской газеты «El Pais», Путин потребовал от Черкесова опубликовать «разъяснения», в которых автор должен был утверждать, что его, дескать, неправильно поняли. Черкесов отказался, и в мае 2008 его перевели в «Рособоронпоставку», а через два года вообще уволили со всех постов. Как тогда отмечал «Русский Newsweek», это был первый случай, когда ближайший соратник Путина ушел в никуда.

Губернатор Петербурга Беглов, в судьбе которого Черкесов тоже сыграл не последнюю роль еще во времена губернаторства Владимира Яковлева, присутствовал на похоронах до самого конца. А когда холм могилы Черкесова украсили многочисленные цветы, прошел к машине, взял еще один букет цветов и направился по одной из боковых аллей. Фотокорреспондент издания «Фонтанка» последовал за ним и зафиксировал, как Беглов положил букет на одну из свежих могил. Подойдя поближе, журналист увидел, что там похоронен Дмитрий Константинович Голощапов. Это был сын одной из самых загадочных фигур в окружении Путина.

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Дзюдо и массаж

Константина Голощапова чаще всего называли «массажистом Путина», «Падре» или «Афонцем». Широкой общественности об этом приближенном президента почти ничего не известно. Он никогда не любил внимания, не афишировал своего влияния на «папу», тщательно скрывал свои покупки и активы. Наверное, поэтому Голощапов — единственный из окружения Путина — не попал в санкционные списки, а его иностранные активы не были арестованы. Но узкому кругу лиц было известно, что одним звонком он мог обеспечить назначение в высшие круги исполнительной власти, предоставить миллиардный контракт или крупный кредит, наградить высшей государственной наградой.

История знакомства Голощапова и Путина достоверно неизвестна. В немногочисленных статьях о «массажисте Путина» приводится несколько версий. По одной — оба занимались дзюдо и познакомились на соревнованиях еще в школьные годы. Но Голощапов родился в 1954 году в Челябинске, а в Ленинград приехал после службы в армии — то есть не ранее 1974 года. В это время Путин уже учился в ЛГУ.

По другой версии Голощапов, поступив на заочное отделение Ленинградского инженерно-строительного института (ЛИСИ), устроился санитаром в Куйбышевскую (ныне Мариинская) больницу санитаром, где познакомился с Владимиром Сарвадием, который разрабатывал методики лечения травм позвоночника. Голощапов как спортсмен разбирался в массаже и заинтересовался методикой Сарвадия, который и отточил навыки Голощапова в лечебном массаже. И эти умения тот смог применить к Путину — когда он, уже работая в КГБ, где-то повредил спину.

Есть и другие, более экзотические версии, из которых можно выделить лишь две постоянно повторяющиеся детали: занятия дзюдо и массаж. «Новая-Европа» считает, что скорее всего Путина и Голощапова познакомил Аркадий Ротенберг — потому что именно в его клубе в конце 70-х занимался Голощапов. Напомним, что Ротенберг тренировался сперва в СКА, потом в «РВС» («Ребята выборгской стороны»), а Путин — в «Турбостроителе». Но вот они-то как раз могли встречаться на соревнованиях, где и познакомились. Вряд ли после окончания университета Путин много времени уделял спорту. А вот встречаться со старыми партнерами вполне мог.

Ни званий, ни должностей, ни бизнеса

Именно с Аркадием Ротенбергом Голощапов в 2001 году учредил СМП-банк. Впрочем, соучредителем банка Голощапов пробыл не очень долго, переуступив свою долю Борису Ротенбергу. Сумма сделки остается тайной.

Впервые фамилия Голощапова была упомянута в СМИ в 1996 году, сразу после того как Владимир Путин был назначен заместителем Павла Бородина, в то время бывшего главой Управления делами президента. Через пару месяцев Константин Голощапов возглавил ФГУП «Росцентрпроект».

Чем именно занималась эта структура, достоверно неизвестно. Зато согласно базе авиаперелетов «Сирена», за время существования «Росцентрпроекта» (предприятие ликвидировано в 2005 году) пассажир Голощапов около 400 раз летал рейсами «Москва — Санкт-Петербург» и обратно. Соседями «массажиста», в большинстве случаев из Питера в Москву, становились самые разные люди, многие из которых в дальнейшем заняли весомые должности во властных структурах или госкорпорациях, либо стали успешными бизнесменами. Позже СМИ, которые интересовались Голощаповым, сделали предположение, что «Падре» возил в Москву и пристраивал на хлебные места тех людей, которые могли заплатить за это от 50 до 200 тысяч долларов США.

Примечательно, что, хотя «Росцентрпроект» был официально ликвидирован в 2005 году, в указе президента Дмитрия Медведева о награждении Константина Голощапова и его жены Ираи Гильмутдиновой от 29 ноября 2010 года орденом «Родительская слава» (у супругов было 6 детей) Голощапов значится именно как директор ФГУПа. Видимо, иных официальных должностей у «массажиста Путина» нет.

Как это часто бывает, если о деятельности заинтересовавшего СМИ человека, близкого к власти, почти ничего не известно, то возникает масса гипотез, противоречивых версий, слухов. Именно так происходит с Голощаповым. К примеру, итальянские СМИ называют его владельцем футбольного клуба «Бари» (из одноименного города на юге Италии) и двух 4-звездочных отелей в центре Рима и в Кальяри.

В Бари, где хранятся мощи св. Николая Чудотворца, Голощапов действительно бывал не раз. Имеются и фотографии «массажиста Путина» с главным тренером ФК. Однако по официальной информации владельцем клуба является собственник кинокомпании «Filmauro» и ФК «Наполи» Аурелио де Лаурентис. А владельцем отеля в Кальяри до июня нынешнего года числился не Константин, а Дмитрий Голощапов. Более того, отель уже несколько лет находится на реставрации, но работы в нем не ведутся. Причем прекращение работ совпало по времени с введением санкций в отношении братьев Ротенберг. Это позволяет предположить, что Дмитрий был лишь зицпредседателем.

А вообще записывать недвижимость и бизнес на членов семьи скорее в моде у чиновников. И хотя Голощапов не занимает никаких официальных должностей, основной бизнес и имущество («Деловой Петербург» в 2017 году оценил их в 18,2 млрд рублей) оформлены на жену «массажиста Путина» Ираю Гильмутдинову. Согласно данным «ДП», бизнес-леди является владельцем или совладельцем более 30 фирм, а также пары десятков объектов недвижимости. Как в России, так и в Италии, Греции, Германии, Хорватии, Черногории.

Вполне возможно, что Ирая Гильмутдинова действительно очень талантливая бизнес-леди, которая, кроме воспитания шестерых детей, успела построить целую бизнес-империю. Муж, конечно, ей помогал, но, по немногочисленным комментариям друзей и партнеров Голощаповых, больше времени уделял делам церковным.

«Афонский» клуб

Константина Голощапова не зря называют «Падре» и «Афонцем». Он действительно очень набожный человек, который много времени уделяет делам церковным. Впрочем, делает это иногда довольно своеобразно. К примеру, в 2014 году фонд «Храм», исполнительным директором которого является Голощапов, собирал средства на нужды Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Основными «донорами» были коммунальные и дорожные службы Петербурга. Всем фирмам, задействованным в этой сфере, была установлена твердая такса: от 20% до 30% оборотных средств они обязаны были перечислять в фонд «Храм». Когда об этом стало известно, общественность ожидала скандала. Но его не случилось. СМИ была спущена команда об этом не писать, и скандал увял.

Обширная церковная деятельность «массажиста Путина» начиналась в 1999 году — когда фирмам, подконтрольным семье Голощаповых, было выделено около 10 га земли в поселке Ленинский в Выборгском районе Ленинградской области. Там был возведен храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Освящал этот храм в 2001 году патриарх Алексий II. На освящении присутствовали: полпред в СЗФО Виктор Черкесов, полпред в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко, губернатор Ленобласти Валерий Сердюков, глава президентской администрации Александр Волошин. Одним из основных ктиторов (лицо, выделившее значительные средства на храм или церковь) этого храма является Владимир Барсуков (Кумарин, лидер «Тамбовского» преступного сообщества), пожертвовавший храму несколько древних икон, приобретенных на аукционе «Сотбис». Еще одним ктитором называют Владимира Путина, подарившего храму древний образ святителя Николая Чудотворца.

— Голощапов и Сергеич (так «тамбовцы» называют своего лидера — прим. авт.) были знакомы с конца 90-х, — рассказал «Новой-Европа» один из бригадиров «Тамбовского» ОПС Александр Г. (фамилия имеется в редакции). — Причем если к тому времени многие чиновники, в том числе и московские, искали дружбы с Сергеичем, то в данном случае все было как раз наоборот. Насколько я знаю, Сергеич на различные проекты Голощапова чуть ли 100 миллионов долларов потратил. Но и тот тоже в долгу не оставался. Хоть дружбу с Барсуковым не афишировал, но в феврале 2006 года, когда Сергеич 50-летие праздновал, не побрезговал прийти на юбилей. Понимающим людям этот шаг о многом говорил.

В настоящее время в Ленинском возведен целый храмовый ансамбль: три храма и женский монастырь. Туда частенько наведывается патриарх Кирилл, чтобы провести службу. Во время одного из визитов патриарха митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий подарил Голощапову образ римского императора Константина (4 век н. э., причислен к лику святых), заявив при этом: «Продолжая традицию этих святых царей, ктитор монастыря Константин Вениаминович Голощапов, неся имя этого великого императора, тоже старается возводить храмы и монастыри везде, где их не было. Поэтому мы сегодня благодарим всех устроителей и благоукрасителей, и на добрую память о сегодняшнем посещении монастыря мы дарим вам образ святого царя Константина, пусть он будет у вас в келье и помогает в пастырском труде!»

В 2005 году Владимир Путин посетил святую гору Афон. Организацией этого визита занимались председатель Синодального отдела внешних церковных связей (на тот момент) митрополит Кирилл и Голощапов. После той поездки Георгий Полтавченко и Голощапов учредили Русское афонское общество. В число соучредителей (их в обществе 12!) вошли Юрий Чайка (на тот момент генпрокурор РФ), Сергей Шойгу, Юрий Лужков, Алексий II, Владимир Якунин, Виктор Зубков. В учредительных документах общества сказано, что его целью является развитие связей между монахами горы Афон и РПЦ, восстановление храмов на Афоне и в России, организация паломнических туров. На самом же деле это нечто вроде закрытого клуба для власть имущих, где решаются судьбы не только России, но и многих других стран и народов. Только приправленного этаким православным душком.

Все вышеизложенное ясно дает понять, что Константин Голощапов — действительно очень важный и близкий к Путину человек. Был. Так что же случилось такого, что 22 июня 2022 года в квартиры и дома семьи Голощаповых нагрянули представители правоохранительных органов?

Формально поводом послужило подозрение в хищении бюджетных средств. В 2020 году СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения средств в процессе выполнения государственных заказов строительной фирмой «Нострум». Одним из учредителем в этой фирме числится Ирая Гильмутдинова. По версии следствия, в период с 2014 по 2018 год «Нострум» заключила ряд контрактов с «Водоканалом» и «Ленэнерго» на общую сумму около 4 млрд рублей, но работы либо были выполнены некачественно, либо вообще не выполнены.

Два года дело двигалось ни шатко ни валко, и знающие люди были уверены, что оно будет спущено на тормозах, как и в случае с вымогательством денег у фирм в сфере ЖКХ в 2014 году. И вдруг — как гром среди ясного неба: 22 июня 2022 года СК РФ объявляет о задержании бывшего директора «Водоканала» Евгения Целикова, бывшего главы Центра госэкспертизы Владислава Еремина, а также двух сотрудников СК «Нострум» — Вячеслава Гребенникова и Александры Егоровой. Кроме того, в СК РФ заявили, что у них имеются вопросы к Камилу Магеррамову, который считается одним из ближайших партнеров Голощаповых.

Сам Константин Вениаминович или его жена в связи с этим делом не упоминаются. Но вот их сына Дмитрия дважды вызывали на допрос. В кулуарах питерского СК ходили слухи, что решается вопрос об его аресте, но 25 июня Дмитрий Константинович скоропостижно скончался. Отец на похоронах не присутствовал. В середине июня 2022 года он уехал из страны и, судя по всему, возвращаться не собирается.

— Сразу после смерти Димы поползли слухи, что он покончил с собой, — поделился с «Новой-Европа» представитель бизнес-элиты Петербурга, пожелавший остаться неизвестным. — Но это полный бред. Дима, как и его отец, глубоко верующий человек, а такие люди никогда не обрекут свою душу на вечное страдание, которое уготовано после смерти самоубийцам. Также несостоятельна версия и о передозировке наркотиками. Скорее всего, все эти обыски и допросы могли смертельным образом повлиять на здоровье Дмитрия. В конце концов, давно известно, что инфаркт «молодеет». А вообще лучше вам не лезть в эти дела. Правды все равно, скорее всего, не найдете, а проблем можете нажить массу.

О том, как Голощапов попал в опалу, «Новой-Европа» удалось даже не узнать, а просто предположить из туманных намеков респондентов. Которые тоже достоверно ничего сказать не могли (о чем предупреждали сразу), но в силу своих знаний могли иметь некоторое представление о происходящем.

— Начиная с 2014 года бизнес-интересы Голощаповых стали перемещаться в сторону европейских стран, — рассказал один из источников «Новой-Европа». — «Афонец» вовремя понял, что как единственный из ближайшего окружения Путина, которого не коснулись санкции, он становится ключевой фигурой между русскими олигархами и их иностранными активами. Подобное положение вещей открывало широчайшее поле для деятельности. Как обычно, Голощапов действовал очень аккуратно, тщательно маскируя «русские» следы. В частности, не учреждал в Европе десятки фирм со счетами в оффшорах, а действовал через третьи страны — в основном через бывшие советские республики. Наибольшая часть иностранных активов была замкнута на украинские фирмы. Ну а после февраля 2022 года все повисло на тончайшем волоске. По мнению источников, Голощапов в результате «спецоперации» потерял от 100 до 200 миллионов долларов США. Причем это были не только его деньги.

По непроверенным данным, в мае 2022 Голощапов на некоем приеме в Кремле напрямую спросил у Сергея Шойгу, почему русские войска не прошли 9 мая парадом по Киеву, как это обещалось. А в день Святой Троицы (один из основных церковных праздников, отмечается 4 июня) после богослужения в храме Христа Спасителя якобы заявил патриарху Кириллу, что «убийство — смертный грех, а война — ничто иное, как массовое убийство».

То, что за такие слова, даже от давнего друга, Путин не приказал арестовать его сразу, говорит лишь о том, что Голощапову дали время собраться и покинуть страну. А уже после того как он это сделал, правоохранительные органы пришли к нему с обысками. Как известно, Владимир Путин очень болезненно относится к критике в свой адрес. Так что вряд ли теперь когда-нибудь «массажист президента» получит доступ к телу первого лица России.

Сергей Житников, «Новая газета»

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