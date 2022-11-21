История политзаключенного Никиты Золотарева, которого задержали в 16 лет 2 21.11.2022, 13:19

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Он неоднократно сообщал отцу о пытках в колонии.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, посвященный принятию Декларации прав ребенка и Конвенции прав ребенка. С начала протестов в Беларуси тысячи детей ощутили на себе репрессии в связи с задержанием и уголовным преследованием родителей, а десятки оказались за решеткой. Некоторых из несовершеннолетних лукашисты избивали и пытали.

«Вясна» поделилась историей политзаключенного Никиты Золотарева, которого задержали в 16 лет.

Больной эпилепсией Никита Золотарев — 2 года, 2 месяца и 10 дней в заключении

Никиту задержали 11 августа 2020 года. Тогда ему было 16 лет. В феврале 2021 года парню присудили пять лет в «воспитательной» колонии по уголовному делу о «коктейлях Молотова». Он неоднократно жаловался отцу на пытки — применяли даже электрошокер.

Уже в июле 2021 года парня снова осудили. Его обвинили в «нападении на сотрудника СИЗО-3» по ст. 364 Уголовного кодекса. Согласно материалам дела, Никита Золотарев «умышленно сделал подножку сотруднику СИЗО Лучкину Н. А., в результате чего тот упал на пол, а когда поднялся, то прижал Никиту к стене, но подросток схватил Лучкина за волосы и шею, причинив физическую боль и побои потерпевшему, а также выразил угрозу применения насилия в адрес сотрудницы Хавбок Т. Ю. и ее близких». Каждый из потерпевших сотрудников СИЗО потребовал «компенсацию» в размере 1 000 рублей. Путем частичного сложения ранее присужденного срока наказания с новым, общий срок наказания для Никиты составил 4,5 года лишения свободы в воспитательной колонии.

Но давление на этом не закончилось — летом Никите усилили наказание. Сначала бобруйский судья Павел Картинин постановил перевести политзаключенного из воспитательной колонии в исправительную. При этом в воспитательной колонии политзаключенного могли удерживать до 21 года, но администрация бобруйского учреждения решила инициировать его перевод в исправительное учреждение сразу после того, как Никите исполнилось 18 лет.

Кроме этого, Никиту поставили на профучет как «склонного к экстремизму и другим деструктивным действиям», а также как «склонного к захвату заложников и нападению на администрацию». Известно, что в воспитательной колонии № 2 администрация часто наказывала Никиту «сутками» в дисциплинарном изоляторе.

Уже в начале августа стало известно, что суд счел такое наказание недостаточным и постановил перевести Никиту на тюремный режим сроком на три года.

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Следственная тюрьма № 8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А

Никита Михайлович Золотарев.

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