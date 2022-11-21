Польша и Литва призывают НАТО обратить внимание на «белорусский фактор» 6 21.11.2022, 13:20

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фото: delfi

Территория Беларуси сейчас находится в полном распоряжении России.

Построенное на границе заграждение не сможет защитить Литву от ракет, если они полетят с территории Беларуси. НАТО необходимо обратить внимание на роль РБ в войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом в интервью «Настоящему времени» заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По мнению Науседы, Литва должна принимать в расчет Беларусь и ее роль в войне, которую РФ ведет против Украины.

— Наша общая граница с этой страной — более 600 км. До этих пор мы сталкивались только с гибридными атаками — я говорю в первую очередь о нелегальных мигрантах. Мы построили заграждения, и сейчас, так или иначе, граница закрыта. Но, разумеется, никакое заграждение нам не поможет, если полетят ракеты, — отметил президент Литвы.

По его словам, Беларусь сейчас находится в полном распоряжении России, на ее территории находятся российские солдаты, готовые отправиться в Украину.

— Но ведь их могут отправить и к западной границе. Нам нужно об этом думать. И именно поэтому мы обратились к генеральному секретарю НАТО и к комитетам Альянса с просьбой уделить большее внимание фактору Беларуси в этой войне, — рассказал Науседа.

Отметил он и существующую в связи с этим опасность для Сувалкского коридора.

— Там есть Беларусь — как спутник России. А с другой стороны, там есть Калининградская область, и мы очень хорошо знаем, что этот регион плотно укомплектован техникой, военными. Возможно, некоторые из них были отправлены на войну в Украину, но тем не менее. Ядерное оружие, тактическое ядерное оружие все еще там. Если учитывать агрессивность и непредсказуемость России, ситуация выглядит очень опасной. Плюс Беларусь. Именно по этой причине мы вместе с польским президентом Анджеем Дудой пытаемся привлечь внимание союзников по НАТО к этой проблеме.

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