Польша и Литва призывают НАТО обратить внимание на «белорусский фактор»6
- 21.11.2022, 13:20
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Территория Беларуси сейчас находится в полном распоряжении России.
Построенное на границе заграждение не сможет защитить Литву от ракет, если они полетят с территории Беларуси. НАТО необходимо обратить внимание на роль РБ в войне, которую Россия ведет против Украины. Об этом в интервью «Настоящему времени» заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По мнению Науседы, Литва должна принимать в расчет Беларусь и ее роль в войне, которую РФ ведет против Украины.
— Наша общая граница с этой страной — более 600 км. До этих пор мы сталкивались только с гибридными атаками — я говорю в первую очередь о нелегальных мигрантах. Мы построили заграждения, и сейчас, так или иначе, граница закрыта. Но, разумеется, никакое заграждение нам не поможет, если полетят ракеты, — отметил президент Литвы.
По его словам, Беларусь сейчас находится в полном распоряжении России, на ее территории находятся российские солдаты, готовые отправиться в Украину.
— Но ведь их могут отправить и к западной границе. Нам нужно об этом думать. И именно поэтому мы обратились к генеральному секретарю НАТО и к комитетам Альянса с просьбой уделить большее внимание фактору Беларуси в этой войне, — рассказал Науседа.
Отметил он и существующую в связи с этим опасность для Сувалкского коридора.
— Там есть Беларусь — как спутник России. А с другой стороны, там есть Калининградская область, и мы очень хорошо знаем, что этот регион плотно укомплектован техникой, военными. Возможно, некоторые из них были отправлены на войну в Украину, но тем не менее. Ядерное оружие, тактическое ядерное оружие все еще там. Если учитывать агрессивность и непредсказуемость России, ситуация выглядит очень опасной. Плюс Беларусь. Именно по этой причине мы вместе с польским президентом Анджеем Дудой пытаемся привлечь внимание союзников по НАТО к этой проблеме.