В России жены «мобиков» взбунтовались из-за плохого обеспечения 12 21.11.2022, 13:27

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Мобилизованных россиян отправили на передовую с автоматами 1986 года и двумя гранатами.

В Татарстане жены мобилизованных устроили бунт и выдвинули претензии российским властям. Женщины обратились к Путину.

Так, жены «мобиков» пожаловались на плохое обеспечение мужчин. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ЧТД.

По словам женщин, мобилизованных мужчин отправили на передовую с автоматами 1986 года и двумя гранатами.

Россиянки рассказали, что призывников после месяца так называемой «подготовки», заключавшейся в рубке дров, бросили на передовую в Луганскую область. Там они роют окопы и голодные «держат оборону».

«У них нет коптеров, тепловизоров, ничего. Все, что им дали – это броник, каска, автомат и две гранаты. Одна для противника, вторая для себя! Они хотят победы, но нашим мужчинам не дали даже маленького шанса», – заявила одна из женщин.

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