Зеленский эмоционально обратился к украинцам в День достоинства и свободы 4 21.11.2022, 13:35

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Владимир Зеленский

Украинцы будут стоять до конца.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы. Памятный день установлен в честь двух судьбоносных для Украины событий - Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

В этом году страна отмечает его в условиях полномасштабного вторжения России.

В своей эмоциональной речи Зеленский вспомнил события последних девяти месяцев, где украинцы проявили свою несокрушимость и волю, борясь за свое право на самоопределение. Он вспомнил свое выступление прошлогодней давности в этот день и провел параллели.

«Новое время» приводит полный текст обращения Зеленского к стране.

Уважаемые граждане Украины!

Мы отмечаем сегодня День Достоинства и Свободы. Праздник, показывающий, что для нас достоинство и свобода – это праздник. Ответ на вопрос, кто такие украинцы и что для них главное.

Дорогой народ!

Эти слова я говорил на том же месте в этот же день ровно один год назад. Что с тех пор изменилось? Немало. В нашей стране, Европе и по всему миру. Но кое-что остается неизменным. Это ответ на вопрос, кто такие украинцы и что для нас главное. Две ценности, неразрывно сплетенные, как правый и левый берега Днепра. Как синий и желтый цвета. Как слова Чубинского и музыка Вербицкого. Как две нити узора на вышиванке, где зашифрован наш генетический код. Это достоинство и свобода.

Мы всегда помнили об этом и не имеем права забыть. Всегда это ценили и не имеем страха защищать. Мы всегда знали, что хотим. А в этом году все узнали, что мы можем. Это увидели друзья и враги. Союзники и партнеры. Убедились мы сами. Кто-то в очередной раз. Некоторые - впервые. Но все вместе мы доказали и продолжаем доказывать, что достоинство и свобода для нас – праздник. Это осталось неизменным. И все увидели, на что способны украинцы.

Все увидели, какие у нас защитники и защитницы. Как можно дать отпор одной из величайших армий мира и стать одной из лучших армий мира. Кто-то скажет: звучит громко. Да. Наше войско звучит громко. И последние восемь лет. И последние девять месяцев. Когда к закаленным бойцам присоединяются музыканты, актеры, олимпийские чемпионы, IT-шники, ученые, бизнесмены. Сотни тысяч украинцев, которые не сели в самолет, а стали в очередь в военкомат. И бок о бок встали на защиту нашей мечты. Навеки свободной Украины.

И все увидели, на что способны наши гражданские. Все увидели, какие у нас граждане! Как можно становиться живой стеной на пути военных колонн оккупанта, голыми руками останавливать и разворачивать вражеские танки и БТРы. Несмотря на выстрелы и шумовые гранаты, выходить на митинги в оккупации. Беречь украинский флаг и дождаться ВСУ. Затопить свою деревню, чтобы не дать оркам прохода в Киев. Сбить российский беспилотник банкой консервации. Дать оккупантам семена, чтобы на месте, где они погибнут, подсолнухи проросли.

И все увидели, какие у нас врачи, пожарные, спасатели, железнодорожники, энергетики, фермеры. Как можно быть на дежурстве несколько недель. Вытаскивать из поля боя десятки раненых. Оперировать под бомбами и пулями. Под бомбами и пулями провести посевную и собрать урожай. Читать лекции студентам онлайн, в окопе. Получить диплом бакалавра онлайн, в окопе.

Все увидели, какие у нас волонтеры и неравнодушные люди. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как достать все. Купить все. Привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все. И в каждом селе варили борщи в банках и закрывали тушенку на фронт, потому что мы сгорели бы от стыда, если бы наши воины ели просроченные пайки, как орки.

Мы готовы отдать последнее, чтобы украинский воин выглядел достойно. Воевал достойно. Побеждал достойно. И все увидели, какой у нас бизнес. Не олигархи, а современный, креативный, человечный и ответственный бизнес. Как можно свой офис, гостиницу или спортзал превратить в приют для переселенцев. Как бренды модной обуви шьют армейские ботинки. Дизайнеры женских платьев – бронежилеты. Производитель садовой мебели производит ежи. Звездная модель готовит еду для бойцов и беженцев. Телеведущая делает «Бандера-смузи». Доктор наук сортирует гуманитарку в Польше. А оперный певец эвакуирует на своем автомобиле сотни людей.

Все увидели, какие у нас дети. Как они отказываются от смартфонов и гаджетов, чтобы передать средства на армию. Как моют машины и продают рисунки, собирая на ВСУ. Как мальчик убегает из дома, чтобы записаться в ТРО. Как девочка с простреленными ногами 15 километров ведет автомобиль, чтобы вывезти четырех раненых взрослых.

Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не утратили достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину.

Можем остаться без денег. Без бензина. Без горячей воды. Без света. Но не без воли. И это остается неизменным.

Да, мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не получится.

Дорогой народ!

Эти слова я говорил на том же месте в этот же день ровно один год назад. Что с тех пор изменилось? Немало. На нашей земле появились воронки. В наших городах и селах блокпосты и ежи. На наших улицах бывает темно. В наших домах бывает холодно. Изменений много, но они не изменили самого главного. Потому что самое главное – не снаружи, а внутри. И это остается неизменным. И потому мы выдержим. Мы выстоим.

Все. Разные. Но украинцы и украинки. Защитники и защитницы. Все, кто знает: надо быть достойным, а не сдаваться. Потому что сдаваться украинцы не привыкли. Потому что обладают достоинством. А потому – свободой!

Это остается неизменным. Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим!

И в День Достоинства и Свободы соберемся на площади Независимости. Там, где они всегда защищали достоинство и свободу. На граните, на баррикадах во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Там, где мы отмечали 30-летие независимости Украины. И там, где мы отметим День Победы. В мирном Киеве, в мирной Украине, я скажу о важном. О главном. То, что осталось неизменным. И останется неизменным.

Слава Украине!

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