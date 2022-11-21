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Российский оккупант решил сыграть с ВСУ в прятки, но проиграл

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  • 21.11.2022, 13:45
  • 3,196
Российский оккупант решил сыграть с ВСУ в прятки, но проиграл

Россиянин пытался спрятаться под кроватью.

Украинские военные взяли в плен очередного российского захватчики, который пытался спрятаться от них под кроватью в одном из брошенных домов.

Соответствующее видео опубликовали в понедельник, 21 ноября, в Telegram-канале Оперативний ЗСУ.

Прятавшийся оккупант, который назвался «Мишей из Подмосковья», получил ранения ног и был брошен своими сослуживцами.

«Дали покурить, покушать… С ногами печалька», — прокомментировал пленение россиянина один из украинских бойцов.

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