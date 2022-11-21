Ездит на дровах и коптит сало: белорус переоборудовал «Волгу» 4 21.11.2022, 13:44

1,638

Машина разгоняется до 100 км/ч.

Сергей из Лепеля решил переоборудовать свою белую «Волгу», чтобы та ездила на дровах. О том, как это работает и других тонкостях, он рассказал на своем YouTube-канале, пишет «Комсомолка».

Перед тем, как начать работу над своим необычным проектом, белорус изучил книги «Газогенераторные автомобили» Токарева и «Газогенераторные тракторы» Юдушкина. Сначала мужчина переоборудовал для работы на дровах свой мотоцикл, а потом занялся «Волгой» ГАЗ-24. Он оставил родной двигатель авто, но смог сделать так, чтобы машина разгонялась до 100 километров в час. А расходуется на 100 километров 1,5 мешка дров.

При этом владелец «Волги» оставил для себя возможность передвигаться на бензине на более короткие расстояния, когда возиться с дровами нет времени или возможности.

Зрители очень удивились такому изобретению. Некоторые стали шутить, некоторые захотели приехать и посмотреть своими глазами, как работает машина на дровах и даже устроить тест-драйв.

Достаточно продолжительные манипуляции надо произвести, чтобы завести машину. Включить вентилятор розжига – насос, которым обычно качают колеса и надувные матрасы. Поджечь факел на керосине и разжечь газогенератор, который установлен в багажнике машины.

Дрова, которые засыпаются в специальный бачок, выделяют при горении газ. Он проходит через несколько фильтров очистки. Перед тем, как отправиться в путешествие, нужно машину хорошенько разогреть, проверить качество газа и заводить двигатель.

Машина без проблем передвигается даже по неровной дороге и ямам. В одном из роликов белорус показал, до какой максимальной скорости может разогнаться его авто на дровах. По ровному участку дороги Сергей смог выжать 100 километров в час. При этом владелец признался, что на такой скорости и на таком авто довольно страшно, так как его ласточка уже довольно уставшая. А еще, по его словам, мировой рекорд максимальной скорости для «Волги» на дровах – 114 километров в час.

Зрители не смогли остаться равнодушными после такого рекорда. Один из пользователей пошутил: «Илон Маск в диком шоке».

В одном из последних роликов Сергей рассказал, что на своем авто на дровах преодолел расстояние в 400 километров, когда ездил к друзьям на Нарочь. За такой продолжительный путь он сжег 5 мешков дров.

Также лепельчанин признался, что зрители вдохновили его провести эксперимент и попробовать коптить сало в своей установке. Хотя до этого ни разу в жизни он таким не занимался. Для копчения он взял чистые ольховые дрова без коры. Соорудил специальную установку, чтобы собирать жир во время копчения и не давать образовываться канцерогенам. И коптил сало прямо в своем газогенераторе.

В конце ролика Сергей признался, что эксперимент удался, горячее копчение оправдало надежды. Теперь периодически автомобилист будет использовать свою установку не только для передвижения, но еще и для приготовления деликатесов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».