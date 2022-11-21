У дна нет дна Telegram-канал «Письма к дочери»

21.11.2022, 13:56

1,222

Спокойно полежать и зализать раны никто белорусской экономике не даст.

Иностранный инвестор пошел странный, непатриотичный и сколько ему не рассказывают о сияющих перспективах белорусской экономики, он, подлец, не верит и норовит сбежать. И не просто ведь сбежать. Он же норовит сбежать так, чтобы забрать с собой свои деньги. А это, согласись, совершенно недопустимо в условиях всеобщей мировой экономической нестабильности.

В Беларуси, конечно, стабильность, ничего не скажешь. А в мире стабильности нет. Поэтому белорусскому правительству чужие деньги, конечно, нужнее.

Так что, запретили и запретили. Куда деваться? Другим, вон запретили уже давно. А Synevo и бывший McDonalds просто забыли добавить в список. Теперь вот вспомнили.

Не о чем было бы и говорить, если бы буквально накануне правительство не обсуждало как оно собирается завлечь IT в Парк высоких технологий.

Потому что парк есть, а IT-компаний в нем уже не хватает. А ведь известно, что нет лучшего способа привлечь новых инвесторов, чем запретить старым инвесторам распоряжаться своими инвестициями.

Посмотрит такой инвестор на национализацию, скажем, Synevo и сразу подумает: «А чё, клёво. Я тоже так хочу». Инвесторов набежит… Потому что это называется «последовательность государственной политики в области привлечения иностранных инвестиций для обеспечения высоких темпов экономического роста».

Вот пока правительство последовательно и бескомпромиссно боролось за справедливые цены, оптовый товарооборот за десять месяцев упал на 17,4 процента. А, между прочим, за девять месяцев, падение оптового товарооборота составляло 6,7 процента.

То есть, в условиях октябрьских справедливых цен белорусские производители поставили в магазины в несколько раз меньше товаров, чем месяцем раньше, когда цены были еще несправедливыми. Ну, потому что справедливые цены, с уголовным отягощением — не самый лучший стимул для увеличения продаж.

А розничная торговля отстает от оптовой примерно на месяц. Потому что у магазинов же тоже есть склады. И пока на этих складах есть запасы, они могут эти запасы продавать, даже если приходится продавать по справедливым ценам. Но запасы не бесконечны.

То есть, когда мы сейчас говорим, что в белорусских магазинах есть дефицит отдельных товаров, то это еще не дефицит. Дефицит будет потом. И судя по октябрьским темпам падения оптового товарооборота, это дефицит еще сумеет нас удивить.

Вот, знаешь, экономика такая штука, что она все может пережить и ко всему умеет приспособиться. Даже к санкциям. Как-нибудь она бы сама себя отрегулировала на новом уровне экономического дна. Ее главное руками лишний раз не трогать.

Но этого белорусские власти как раз и не умеют. Так что, спокойно полежать на дне и зализать раны никто экономике, видимо, не даст. Потому что у дна нет дна.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».