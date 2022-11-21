В Беларуси стали строить меньше жилья 1 21.11.2022, 14:13

За год показатели значительно снизились.

Согласно последней статистике, за январь-октябрь в нашей стране сдали заметно меньше новых квартир, чем за аналогичный период предыдущего года. Причем снижение темпов строительства коснулось и жилья для сельских жителей, а также граждан, стоящих на учете нуждающихся, пишет myfin.by.

По данным официального Белстата, за первые десять месяцев нынешнего года в Беларуси в эксплуатацию введено 3,1626 млн кв. метров жилой площади и построено 36,1 тыс. новых квартир.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года число построенных квартир уменьшилось почти на 8,4%, а общий метраж сданного в эксплуатацию жилья снизился на 6,2% – в абсолютных цифрах на 3,3 тыс. и почти на 208,9 тыс. кв. метров соответственно.

Падение коснулось и недвижимости для «очередников»: в январе-октябре 2022 года для них построено 1,3452 млн кв. метров жилья, при этом в 2021 году было на 50 тыс. больше. Правда, доля таких квартир в общем объеме выросла с 41,4% до 42,5%.

С господдержкой в нынешнем году было построено 1,0279 млн кв. метров жилья – на 19,1 тыс. кв. метров меньше, чем годом ранее.

На селе удалось ввести в эксплуатацию 919,3 тыс. кв. метров жилой площади – в январе-октябре 2021 года было 953,1 тыс. кв. метров. Здесь доля от общего показателя по стране также выросла на 0,8 процентного пункта до 29,1%.

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