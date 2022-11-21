Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты 2 21.11.2022, 14:16

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иллюстрационное фото

Данный шаг станет возможным, если Иран передаст России баллистические ракеты.

Израиль может передать Украине высокотехнологичные ракеты, если Иран поставит России баллистические ракеты, сообщает израильская государственная медиакорпорация Kan.

Отмечается, что об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне.

В сообщении нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства. Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.

Кроме того, Kan со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел сообщил, что представитель израильского внешнеполитического ведомства в беседах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил протест по поводу использования российскими войсками в Украине иранских беспилотников.

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