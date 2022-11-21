NASA: Люди могут начать жить на Луне уже в этом десятилетии 21.11.2022, 14:21

Все зависит от успешности миссии «Артемида».

Люди могут оставаться на Луне на длительное время уже в этом десятилетии. Говард Ху, который возглавляет миссию космического корабля «Орион» заявил, что создание мест обитания будет нужно для поддержания научных миссий, сообщает ВВС.

По его словам, запуск ракеты-носителя Space Launch System с кораблем «Орион» стал «историческим днем для полета человечества в космос». «Это первый шаг, который мы делаем на пути к долгосрочному исследованию космоса не только для США, но и для всего мира», - заявил Ху.

Он заявил, что если первый запуск в рамках миссии «Артемида» пройдет успешно, следующий будет уже пилотируемым. Во время третьего же полета в рамках миссии астронавты могут высадиться на Луне впервые со времен «Аполлонов» 50 лет назад.

По словам Ху, текущая миссия проходит по плану, все системы работают штатно. Специалисты NASA готовятся к следующему зажжению двигателей «Ориона», который позволит вывести космический корабль на орбиту вокруг Луны.

Один из самых критических этапов миссии – возвращение «Ориона» обратно на Землю. Корабль войдет в атмосферу планеты на скорости около 38 тысяч километров в час, что в 32 раза больше скорости звука. В это время защитные экраны корабля нагреются до трех тысяч градусов Цельсия.

После того, как безопасность запусков в рамках «Артемиды» будет подтверждена, в NASA ожидают, что люди могут начать жить на Луне «уже в этом десятилетии».

По словам Ху, основная цель возвращения людей на спутник Земли – выяснить, есть ли вода на его южном полюсе. Это важно, поскольку воду с Луны можно будет использовать для обеспечения кораблей, которые будут следовать дальше, например, на Марс.

Корабль «Орион» запустили 16 ноября. Первый запуск в рамках «Артемиды» должен был состояться еще в августе, но из-за утечки жидкого водорода запуск несколько раз переносили. В сентябре проблемы устранили, но после старту помешал тропический шторм «Николь», который обрушился на Космический центр Кеннеди. Из-за погодных условий старт перенесли с 14 на 16 ноября.

Ракета Space Launch System — самая мощная из когда-либо созданных NASA. Если первый испытательный полет пройдет успешно, то астронавты поднимутся на борт для следующего полета в 2024 году, что приведет к высадке на Луну двух человек в 2025 году.

Миссия названа в честь богини Артемиды, которая была сестрой-близнецом Аполлона (название первой американской лунной миссии). Предполагается, что «Артемида» должна стать возобновлением лунной программы с высадкой американских астронавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Миссия планируется в 2025 году, хотя многие эксперты считают, что временные рамки, вероятно, сдвинутся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».