Решить проблему российских обстрелов можно очень просто 2 Гарри Каспаров

21.11.2022, 14:24

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Гарри Каспаров

фото: delfi

Готов ли Запад к разгромной победе Украины?

К сожалению, такой готовности пока нет. Администрация Байдена по-прежнему не может произнести ключевые слова о победе Украины, разгроме России и освобождении всей украинской территории. Эти слова необходимы, чтобы исключить любую двусмысленность. И ситуация с упавшей в Польше ракетой именно поэтому вызывает вопросы и ощущение, что тут что-то не так.

Байден гордо заявлял, что Америка будет защищать каждый дюйм натовской территории. Тут уже не дюйм – ракета попала в глубину натовской территории на 6 километров. И совершенно очевидно, что если вдруг эта ракета была выпущена российскими установками, то развернуть американские войска на приграничных территориях Польши и сделать серьезные шаги, которые бы отбили всякую охоту у Путина запускать ракеты в том направлении – это американская обязанность. Готовности к этому нет, поэтому и возникают вопросы. Я пока не готов делать какие-то далеко идущие заявления. Все же стоит дождаться результатов расследования. Но в любом случае, если принять версию о том, что это была украинская ракета и она попала в Польшу по ошибке, это означает необходимость исключить такую возможность в будущем. Почему до сих пор не объявлены решения о том, что небо, по крайней мере на западе Украины, будет закрыто? Это первое, что должно было быть сделано в такой ситуации, но вместо этого мы слышим жалкое блеяние о недопущении эскалации.

Решить проблему можно очень просто: ликвидировать военные базы, с которых запускаются российские ракеты. Украина должна получить ракеты, которые летают на большие дистанции и должно быть сделано заявление, что после первого же запуска с российских баз, эти базы будут уничтожены. В Беларуси или в России они находятся – не важно. Американцам надо прекратить эту истерику по поводу того, что нельзя стрелять по территории России. Идет война, и каждый день с территории России и Беларуси поднимаются ракеты, несущие смерть и разрушения в Украине. Заставлять Украину воевать со связанными руками – это по меньшей мере аморально. Да и глупо тоже, поскольку это только ухудшает ситуацию, повышая шансы Путина на то, что его пятая колонна на Западе сможет добиться каких-то результатов.

Мне кажется очень важным, чтобы и российская, и белорусская оппозиция говорили о своей позиции: Мы должны призвать к тому, чтобы Украина получила и оружие, и политическое решение на ответ по военным целям на территории страны-агрессора.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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