Уход эпохи: Как белорусы прощаются с McDonald’s 21.11.2022, 14:37

В 18:00 рестораны закроют свои двери для посетителей.

Сегодня последний день работы сети фастфуда McDonald’s в Беларуси. В 18 часов рестораны закроют свои двери для посетителей, а завтра на их месте откроется «Вкусно — и точка». McDonald’s в нашей стране работал почти 26 лет — первый ресторан был открыт в Минске в декабре 1996-го. Белорусы прощаются с «Биг Тейсти», логотипом ресторана и воспоминаниями — и делятся своими эмоциями в соцсетях, пишет nashaniva.com.

«Уходит эпоха, мне грустно. Это еще одно напоминание о том, в какое время мы живем. Когда-то для девочки из провинциального городка «Макдональдс» был мечтой, находился только в Минске. Попробовала бургер я только после 10 класса. Сейчас в фастфудах нет ничего необычного, а флер какой-то недоступной иностранщины исчез.

А ностальгия по тем временам осталась. Помню как-то в кабинете стоматолога было включено радио, а там диджей и слушатели рассказывали про любимую еду из 90-ых. Одна девушка рассказала, как отец-дальнобойщик привез один бургер на семью из четырех человек, так они еще с соседями умудрились поделиться. Это было так рассказано, что смеялись все: и диджей, и врач, и я с огромным ретрактором во рту.

А сейчас «Макдональдс» уходит, а в эту точку ходить совсем не хочется…», — делится одна девушка.

«Мы можем уйти из «Мака», но «Мак» из нас — никогда», — девиз всех работающих и бывших сотрудников», — смеется одна из брестчанок. Когда она увидела новость об открытии ресторанов под другим названием, ей стало очень грустно.

«Вечером я, разумеется, пошла в ресторан, где увидела огромную очередь из машин на драйве (до самого входа) и такую же толпу внутри. Это ожидаемо, учитывая и новости, и что приложение быстро исчезнет, и накопленные баллы необходимо потратить.

Я давно не была в заведении. Уходит эпоха, и, как бы я ни относилась к «Маку», проработав там два года, я все равно с теплотой вспоминаю рабочие смены, и людей, с которыми я работала. Я рада, что мне пришлось застать именно «Макдональдс». Да, скорее всего, ничего особенно не изменится, мои знакомые останутся работать, как и раньше, но все-таки, это будет уже не то…»

«Прощай, «Макдак»! Я буду скучать! Хоть и не была твоей частой гостьей, но за чизбургером иногда заглядывала! А теперь все! Не пойду… и точка!!!» — отмечает еще одна минчанка.

«Для нас тогда, в далеком 1996 году, открытие этого заведения было как самый настоящий праздник. В «Макдональдс» водили родители своих детей в награду за хорошие оценки, достойное поведение и послушание. Я до сих пор помню горячий шоколад, купленный мне там папой. Там проходили самые шумные, веселые вечеринки и дни рождения. Там мы праздновали школьные каникулы, а дальше и окончание экзаменов и зачетов в университете. Туда захаживали и позже, после напряженных рабочих дней, чтобы повидаться и пообщаться с друзьями.

Возможно сейчас, на фоне всего, что происходит вокруг, это такая мелочь. И можно долго спорить о пользе и вреде здешней пищи. Но это был не просто ресторан, это место было свидетелем наших счастливых событий долгие годы, и у меня о нем останутся только теплые воспоминания», — публикует архивные фотографии белоруска Мария.

«Когда я был маленьким, «Макдональдс» был только в Минске. Для всех «не столичных» посещение «Мака» было обязательной программой. И эта желтая буква М вызывала чувство радости и ощущение прекрасного.

Прошло много лет, у меня есть собственный сын, и с грустью хочется констатировать, что конкурента «Маку» в плане доступности, обслуживания и качества за это время так и не появилось. Спасибо, «Макдональдс». Будем скучать!», — ностальгически пишет Иван.

«Прощай, «Макдак»! Ты был нашей эпохой. Мы отмечали в тебе ДР, получали в подарок «Хэппи Мил», ели гамбургеры и чизбургеры. Ты останешься в наших сердцах, в приятных воспоминаниях навсегда», — пишет Мария из Минска.

«Я не скажу, что сильно любил тебя и баловал своими посещениями, но твой двойной чизбургер, средняя картошка и волнующий аромат свежесваренного кофе всегда вызывал прилив эндорфина… Ты навсегда останешься в моей памяти и точка!» — признается еще один белорус Виталий.

«Жаль… Детство… Я помню как мы просились в «Мак» детьми, а получали сосиску и булку. Как нас вместо фастфуда возили в итальянский ресторан, а мы очень хотели именно в «Макдональдс».

Ради «Хэппи Мила» мы продали бы душу. Куда бы я не приезжала, всегда ходила в «Мак», больше из любопытства… было интересно, так же одинаково вкусно везде или нет…

Песенка до сих пор звучит в моей голове, «Вот, что я люблю». Фастфуда в мире большое разнообразие, кто любит, кто нет, но это же McDonalds», — пишет минчанка Анастасия и добавляет, что в России она попала на открытие «Вкусно — и точка» и считает: все осталось вкусным.

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