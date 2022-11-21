Заводной апельсин
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 21.11.2022, 14:35
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Почему так разошелся Медведев?
Воскресенье. Выходной. Но боевой Мишутка – бывший президент РФ Медведев - уже разминается в берлоге, делает словесную зарядку, готовится к будням. Язык вверх, язык вниз. А порычать? Р-р-р-р …
Медведев завелся с пол-оборота, когда услышал, что украинские официальные лица заговорили о возможном занятии Крыма.
У нас есть версия, почему Мишутке так дорог Крым. Именно там, на крымской земле, породил он один из знаменитых мемов путинской эпохи (сокращенно «Денег нет, но вы держитесь»), сообщив пенсионерам: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь! Вам всего доброго, хорошего настроения!». Как теперь отдать землю, где прозвучали эти святые слова?
Еще Медведев обозвал руководство Украины «киевским инсектарием» и написал что цель заявлений о возврате Крыма – «показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова «Бег».
Ох, Медведев. Медведев… Полиграф наш, Полиграфыч… Раз уже завели речь о тараканах… Есть и у нас, Мишутка (для вас и о вас), цитата из Булгакова:
- Вот, доктор, — почему-то таинственным шепотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича, - ...вот, видите ли... мы опасаемся, не белая ли горячка...
- Сильно пил? - сквозь зубы спросил доктор.
- Нет, выпивал, но не так, чтобы уж...
- Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?
- Нет, - вздрогнув, ответил Рюхин, - я его вчера видел и сегодня утром. Он был совершенно здоров...
- А почему в кальсонах? С постели взяли?
Тараканов российский Мишутка уже ловить начал. Как там с чертиками и шмыгающими собаками?
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