Белорусов ждут сильные снегопады 3 21.11.2022, 14:46

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Оранжевый уровень опасности объявили в двух областях страны.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявили в двух областях Беларуси на 22 ноября, сообщает Белгидромет Минприроды.

«Ночью 22 ноября (вторник) на большей части территории Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 22 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с территории Украины на Брянскую область России. По востоку страны местами осадки (мокрый снег, дождь), гололед. В отдельных районах слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1…−6°С, максимальная днем −5… +1°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем — слабо расти.

В среду, 23 ноября, погодные условия в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, лишь ночью и утром в северо-восточных районах страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс, там местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит −2… −7°С, при прояснениях морозы усилятся до −8…−11°С, максимальная днем −5…+1°С.

Рекомендации МЧС при снегопаде:

- воздержитесь от поездок;

- машину поставьте в гараж, припаркуйте вдали от деревьев;

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями.

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