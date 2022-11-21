Чичваркин: Возвращение Крыма и Севастополя — это конец Путина 17 21.11.2022, 14:49

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Евгений Чичваркин

Яйцо с его иглой окажется в руках у ВСУ.

Бизнесмен и российский оппозиционер Евгений Чичваркин на канале FREEДОМ размышляет о том, где хранится «смерть Путина», и будущем России.

— Возвращение Крыма и Севастополя — это конец Путина, если это произойдет, то яйцо с его иглой окажется в руках у ВСУ, — считает Евгений Чичваркин. — Если Херсон очень мало россиян считают своим, то Крым — многие.

Даже российские либералы подрываются на «мине Крыма». На вопрос «чей Крым» очень многие ерзают, понимая настроения людей и не будучи готовыми терять часть своей поддержки.

Я думаю, что те патриоты, которые желают России мирового лидерства, но в войну еще не вступали, могут вступить в нее, когда ВСУ войдут в Крым.

По наблюдениям Чичваркина, в последнее время от Путина отвернулась удача:

— Такое впечатление, что из-за чудовищного самомнения фарт отвернулся от Путина. Ошибка на ошибке, ляп на ляпе, истерические действия, объявления, что я выйду в пять вечера и скажу на всю нацию и невыход — такого никогда не было. С Херсоном он позволил себя обмануть.

Я не психиатр, но это действия на высочайшем нестабильном эмоциональном фоне. Чем дальше будет нестабильным фон, тем больше будет ошибок и стрельбы себе по ногам.

Очень красноречиво описывает оппозиционер российскую армию, называя причины ее неудач.

— Шойгу воевать не умеет, он умеет медальки вешать и дачи строить, красивые, большие, с фонтанами и домиками для прислуги. Вообще, в российскую армию люди шли за статусом ранней пенсии, спокойно воровать и бухать. Туда не шли воевать или стрелять.

Все прекрасно понимали, что на Россию с ржавыми боеголовками, большой армией и абсолютно нулевой стоимостью солдат никто нападать не будет. Военные не думали, что им на самом деле придется показывать, что у них на самом деле на складах и как это работает. Им и в голову не могло прийти, что это придется доказывать в деле! — говорит Чичваркин.

Размышляя о будущем России, он описывает два варианта — при условии сохранения страны в настоящих границах и в случае ее распада.

— При попытках сохранить Россию в ныне существующих границах, но полностью изменить структуры власти возникнет огромное вооруженное сопротивление. У нас несколько миллионов вооруженных людей — сотрудников спецслужб и полиции. Если развернется борьба с коррупцией, это будут бывшие сотрудники спецслужб и полиции.

Они в этой жизни ничего не умеют, кроме как насиловать, бухать и отбирать чужую собственность силой. И таких — миллион с лишним. Плюс 200-300 тысяч ПТСР-щиков с совершенно отбитыми мозгами, вернувшихся из Украины.

И это то, с чем новой власти придется работать. В каких-то регионах это легко сможет вылиться в неподконтрольную армию, которая будет видеть мир, как его видят в Приднестровье, Абхазии или на Донбассе в течение 8 лет, где процветает полубандитское примитивное управление территориями и власть оружия.

Это то, что гипотетически нас всех ждет, если будет слабый центр. Такой большой стране нужна сильная рука, новый диктатор с новым именем. Он может быть мягче, может быть европейски ориентированным. Но эта территория до восстановления институтов, до полной переделки университетов, до радикальной смены судопроизводства и вообще законодательства должна управляться не каким-то советом, а какой-то личностью, у которой будет мандат доверия от людей и которой не потребуется пролить слишком много крови, чтобы эту страну удержать.

Эту кровь все равно придется пролить, потому что к полной перестройке жизни люди абсолютно не готовы. Плюс им сейчас очень сильно накачали мозги. Поэтому если есть сверхзадача оставить страну в этих границах, к сожалению, никакой демократии на какое-то время быть в России не может.

Если задачи сохранить в этих границах нет, то можно все пустить на самотёк, и появятся такие маленькие африканские княжества с абсолютно людоедским строем, все раздробится на мелкие части и превратится в самую большую территорию с перманентной гражданской войной, с огромным бегством населения. Каждая национальная республика оградится забором и будет самостоятельно доводить свое население до голода.

Это будет просто социальная катастрофа, большая, чем то, что устроили российские войска в Украине. Сработает суицидальный ген так, что на это будет просто страшно смотреть, и сюда будет страшно ехать, — описывает бизнесмен.

Но, независимо от того, по какому пути далее пойдет Россия, на ближайшую перспективу он прогнозирует «абсолютно сталинские чистки, полный железный занавес, выездные визы, карточки на еду, «социальную карту москвича», позволяющую в государственных гастрономах купить что-то подешевле, практически полное отключение от интернета и бальная система, насколько ты хороший».

— Я думаю, что это все совсем не за горами. А следующая мобилизация пройдет в феврале-марте, — считает Чичваркин.

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