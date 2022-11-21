Калиновцы почтили память белорусского Героя Украины Михаила Жизневского 4 21.11.2022, 15:03

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Борьба за свободу Беларуси и Украины продолжается.

В Украине в понедельник отмечается День достоинства и свободы — годовщина революционных событий 2014 года. Одним из первых погибших протестующих был белорус Михаил Жизневский. Память о нем почтила группа бойцов полка Калиновского. Они побывали на месте его гибели — на улице Грушевского украинской столицы.

«В те дни отдал свою жизнь наш герой, — пишут калиновцы. — ...Белорусы и сейчас борются на стороне Украины, потому что мы разделяем желание и право народа жить без диктатуры и угнетения имперского соседа как в Украине, так и в Беларуси».

Михаил Жизневский в 2017-м посмертно получил звание Героя Украины. Он похоронен на родине, в деревне Знамя Труда под Гомелем.

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