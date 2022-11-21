Политзаключенную Ольгу Бритикову перевели в витебский СИЗО 5 21.11.2022, 15:20

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Ольга Бритикова

фото: gazetaby.com

Против нее могли завести уголовное дело.

Стало известно, что председателя независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову перевели в витебский СИЗО-2. Предположительно, против активистки возбудили уголовное дело, но точных сведений об этом у правозащитников пока нет.

Напомним, 11 ноября над Ольгой состоялся второй суд подряд за «несанкционированное пикетирование». Основанием для протокола стало изображение «Нет войне» на ее странице в «Фейсбуке», за которое она отбыла арест несколько месяцев назад. Но судья Зинаида Болоболова вновь признала Ольгу виновной и приговорила ее к 15 суткам ареста.

Ольга объявила голодовку с 8 ноября. Причиной стало нарушение ее прав, а также отказ сотрудников изолятора передавать ей передачи от родственников. Пока нет информации, продолжает ли Ольга голодовку.

Поддержите Ольгу: СИЗО-2, 210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 2, Ольга Игоревна Бритикова.

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