Путина не существует 11 Андрей Окунь

21.11.2022, 15:23

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Наступит момент, когда всему миру захотят показать истинное лицо главы Кремля.

Я не буду рассуждать, что скрывается под маской президента России: рептилоид, пятый двойник или латентный петербургский таксист. Однозначно могу сказать только то, что Путина, которого люди привыкли видеть по телевизору и в новостях, не существует.

Президент, которого знает среднестатический россиянин, это результат работы огромной команды спичрайтеров, сценаристов и режиссеров. Он стерилен, отсмотрен и одобрен комитетом цензуры. Какой Путин-человек на самом деле, никто из нас не знает.

Это притворство, похожее на собеседование по зуму. Ты сидишь под камерой в красивом пиджаке, но когда официальная часть заканчивается, встаешь и светишь голой ж***й.

Обязательно наступит момент, когда всему миру захотят показать истинное лицо президента. Как когда-то сливали интимные кадры Соболь или жены Яшина, так сольют и Путина. Вот будет представление.

И тогда мы все узнаем, как президент называет россиян, когда нет камер. И как общается с гастрабайтарами, строившими его политический замок. Что пьет и как ведет себя в пьяном угаре. Знаете вот этот момент, когда пьяный знакомый наклоняется к тебе, и начинается философский разговор о жизни.

Путин сейчас - это обертка. А Россия узнает, что скрывается в подарочной коробке. Конфетка или кал.

Понравится ли россиянам, когда им покажут настоящего президента? Найдут ли они в увиденном того хваленого царя, или перед ними предстанет разбалованный старик, озабоченный величием?

Сакральность любой персоны замечательна тем, с каким наслаждением ее срывают. И это предстоящее шоу «депутинизации» заслуживает того, чтобы до него дожить.

Андрей Окунь, Telegram

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