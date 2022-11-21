Путина не существует

Путина не существует11
- Андрей Окунь
- 21.11.2022, 15:23
- 9,116
Наступит момент, когда всему миру захотят показать истинное лицо главы Кремля.
Я не буду рассуждать, что скрывается под маской президента России: рептилоид, пятый двойник или латентный петербургский таксист. Однозначно могу сказать только то, что Путина, которого люди привыкли видеть по телевизору и в новостях, не существует.
Президент, которого знает среднестатический россиянин, это результат работы огромной команды спичрайтеров, сценаристов и режиссеров. Он стерилен, отсмотрен и одобрен комитетом цензуры. Какой Путин-человек на самом деле, никто из нас не знает.
Это притворство, похожее на собеседование по зуму. Ты сидишь под камерой в красивом пиджаке, но когда официальная часть заканчивается, встаешь и светишь голой ж***й.
Обязательно наступит момент, когда всему миру захотят показать истинное лицо президента. Как когда-то сливали интимные кадры Соболь или жены Яшина, так сольют и Путина. Вот будет представление.
И тогда мы все узнаем, как президент называет россиян, когда нет камер. И как общается с гастрабайтарами, строившими его политический замок. Что пьет и как ведет себя в пьяном угаре. Знаете вот этот момент, когда пьяный знакомый наклоняется к тебе, и начинается философский разговор о жизни.
Путин сейчас - это обертка. А Россия узнает, что скрывается в подарочной коробке. Конфетка или кал.
Понравится ли россиянам, когда им покажут настоящего президента? Найдут ли они в увиденном того хваленого царя, или перед ними предстанет разбалованный старик, озабоченный величием?
Сакральность любой персоны замечательна тем, с каким наслаждением ее срывают. И это предстоящее шоу «депутинизации» заслуживает того, чтобы до него дожить.
Андрей Окунь, Telegram