Медики назвали один из самых полезных фруктов для сердца 21.11.2022, 15:34

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Это фрукт - источник полезных мононенасыщенных жиров, витаминов, минералов, клетчатки.

Небольшое исследование американских ученых продемонстрировало, что один авокадо в день способствует снижению уровня «плохого» холестерина в крови у людей с лишним весом, пишет medicina.ua.

Высокая концентрация холестерина в крови приводит к развитию опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Авокадо является источником полезных мононенасыщенных жиров, витаминов, минералов, клетчатки. Содержащиеся в нем фитостеролы блокируют всасывание холестерина, а полифенолы предотвращают рак и болезни сердца.

Ученые отобрали 45 здоровых людей с лишним весом в возрасте от 21 до 70 лет. Участников эксперимента поделили на три группы и попросили придерживаться одной из следующих диет: маложирная диета без авокадо; диета средней жирности без авокадо; диета средней жирности с одним авокадо в день. Наиболее заметное снижение уровня холестерина происходило на диете, содержащей авокадо. Кроме того, уменьшилось содержание в крови триглицеридов. Несмотря на полезность авокадо, его нужно употреблять в умеренном количестве. Авокадо среднего размера содержит 200-300 ккал, что намного больше, чем другие фрукты и овощи.

Именно правильное питание и выбор продуктов помогут поддерживать полноценное состояние организма, в том числе и нормальный уровень холестерина.

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