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В Минской области людей массово вызывают в военкоматы

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  • 21.11.2022, 15:38
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В Минской области людей массово вызывают в военкоматы

Кампания началась 14 ноября.

Как сообщает Миноблисполком, военные комиссариаты Минской области вызывают военнообязанных для сверки учетных данных. Кампания началась 14 ноября. В ее рамках проводится «контрольное оповещение военнообязанных».

«Военнообязанным необходимо прибыть в сельские (поселковые) исполкомы, на пункты сбора военных комиссариатов (обособленных групп) или непосредственно в военный комиссариат в сроки, указанные военным комиссариатом. При себе нужно иметь военный билет и другие документы, указанные в повестке», — говорится в сообщении.

В Миноблисполкоме уверяют, что сверка данных занимает не более 20 минут. После ее проведения вызванный получает отметку в повестке.

Ранее мы писали, как белорусов вызывают в военкоматы.

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