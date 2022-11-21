Политолог: Дугина и Соловьева могут устранить в ближайшее время 7 21.11.2022, 15:39

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Российский пропагандисты уж сильно «распустили языки».

Идеолог русского фашизма Александр Дугин после освобождения Херсона от оккупантов все провалы на фронте возложил на российского диктатора Владимира Путина и заявил, что его нужно устранить, если он не может справиться. После такого заявления Дугин стал одним из главных лиц, которых Путин захочет «убрать».

Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью «Главреду». Он отмечает, что Дугина, а также российского пропагандиста и телеведущего Соловьева могут «убрать» уже в ближайшее время, как это сделали со Стремоусовым.

«Учитывая логику Путина, после всех заявлений Дугин должен отправиться к Жириновскому и Кобзону. Вместе с Соловьевым-Шапиром, потому что тот тоже язык очень распустил. Эти двое – главные кандидаты от «ястребов» туда отправиться», – отмечает Соскин.

Он напомнил, что боевик Гиркин также «много говорил», но за него вступились. Поэтому он отделался отправкой на фронт, где за ним постоянно присматривают.

«Много болтал Гиркин-Стрелков – и где он теперь, чем он занимается? Исчез. Но это был свой. А эти двое – чужие, поэтому их быстро уберут. За Гиркина кто-то вступился из руководителей спецслужб и взял его под свое «покрывало», типа на фронт отправили. Но рядом с ним ходят «смотрящие», которые в любой момент могут его «пришить», – объясняет политолог.

А вот Дугина с Соловьевым прикрывать некому, добавляет он.

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