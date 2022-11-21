Reuters: Конкуренты теснят российский газ в Европе и Азии 3 21.11.2022, 15:47

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Заключены миллиардные соглашения.

По всему миру происходит трансформация рынка СПГ, который является прямым конкурентом поставок трубопроводного газа из РФ.

В то же время федеральное правительство Германии объявило про увеличение расходов на закупку и техническое обслуживание плавучих СПГ-терминалов для безопасности поставок энергоносителей и отказа от российского газа на 3,6 млрд евро, пишет Reuters.

В целом затраты оцениваются примерно в 6,56 млрд евро, по сравнению с 2,94 млрд евро, заложенными в бюджете на 2022 год. Значительная часть поставок СПГ в Европу идет из США. Однако Берлин готов платить такую цену, чтобы быть независимым от поставок трубопроводного газа из России. Полностью пересмотреть свою энергетическую политику Германия решила после вторжения российской армии в Украину.

Китай подписал крупнейшее соглашение на 60 миллиардов долларов о закупках сжиженного природного газа из Катара, поскольку вторая по величине экономика мира надеется укрепить свою энергетическую безопасность на десятилетия.

Об этом пишет Bloomberg.

Qatar Energy будет отправлять китайской Sinopec 4 миллиона тонн СПГ в год начиная с 2026 года, заявили государственные компании на церемонии подписания документов в понедельник. По данным BNEF, сделка рассчитана на 27 лет, что делает ее самым продолжительным соглашением о поставках СПГ в Китай на сегодняшний день. Сделка также является одной из крупнейших в стране по объему.

Страны по всему миру спешат получить топливо для электростанций и отопления от крупных экспортеров, таких как Катар и США, что приводит к росту цен. Мировой рынок СПГ почти исчерпан с точки зрения предложения, и вплоть до 2026 года остается мало новых производств.

Европа пытается заменить российский трубопроводный газ СПГ, хотя переговоры с Катаром зашли в тупик из-за нежелания таких стран, как Германия, заключать долгосрочные контракты. Многие правительства ЕС хотят постепенно отказаться от ископаемого топлива и считают, что сделки по СПГ будут работать против их климатических целей.

В то время как импорт СПГ в Китай в этом году резко упал из-за строгой политики правительства по борьбе с коронавирусом, ожидается, что спрос восстановится уже в 2023 году и продолжит расти в течение следующего десятилетия. В прошлом году Китай был крупнейшим в мире импортером СПГ, и его государственные покупатели были заняты подписанием контрактов на поставку с производителями.

Газ для Sinopec будет поступать с месторождения North Field East, разработка которого обойдется Катару и инвесторам, включая Shell Plc и Exxon Mobil Corp, почти в 30 миллиардов долларов. Это первое соглашение о поставках для проекта по увеличению годовой мощности по производству СПГ в Катаре с 77 млн тонн до 110 млн тонн за три года.

Министр энергетики Катара и глава QE Саад аль-Кааби подписал соглашение с председателем Sinopec М. А. Йонгшэном. По подсчетам Bloomberg, стоимость сделки составляет примерно 61 миллиард долларов, или 2,3 миллиарда долларов в год в сегодняшних ценах на долгосрочные контракты.

Это «еще больше укрепит прекрасные двусторонние отношения» между Китаем и Катаром и «поможет удовлетворить растущие потребности Китая в энергии», сказал аль Кааби.

Катар инвестирует еще примерно 15 миллиардов долларов в расширение North Field South. Это повысит СПГ-мощности страны до 126 миллионов тонн в год к 2027 году.

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