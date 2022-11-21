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Россияне взялись за белорусские контрабандные сигареты

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  • 21.11.2022, 15:52
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Россияне взялись за белорусские контрабандные сигареты

Задержана партия, которую оценивают в миллионы долларов.

Российские таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет из Беларуси. На Смоленщине остановили три фуры, которые по документам везли под Москву груз пластиковой посуды. Однако в грузовиках нашли 2,3 млн пачек сигарет без акцизных марок (CREDO, NZ Gold Compact, NZ Black Power, «Корона»). Таможенники оценили контрабанду на сумму около 260 миллионов российских рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России. Это около 4,3 млн долларов.

Также выяснилось, что на автомобилях были «поддельные государственные регистрационные знаки».

Контрабанду из РБ в РФ задерживают регулярно. Российские эксперты оценивают поставки из Беларуси как 92% незаконного оборота сигарет в России.

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