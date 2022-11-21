ВСУ наступают на направлении Сватово-Кременная: актуальная карта 21.11.2022, 15:57

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Луганское направление стало приоритетным для Украины.

В Луганской области украинские военные постепенно продвигаются вперед на направлении Сватово-Кременная. В то же время, украинские защитники возле Белогоровки ведут оборонительные бои, заявил глава ОВА Луганской области Украины Сергей Гайдай.

«Если взять со стороны Лисичанска, где Белогоровка, то там больше оборонительные действия. Туда враг бросил огромные силы для того, чтобы все же захватить Белогоровку. Они ее рассматривают и как плацдарм, и как способ защитить себя, чтобы Лисичанск не был в полуокружении», – подчеркнул Гайдай в Telegram.

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