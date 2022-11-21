Лукашенко передал России 100 белорусских ракет С-300 5 21.11.2022, 16:09

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Россия бьет этими ракетами по гражданской инфраструктуре Украины.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины подтвердили передачу Беларусью России 100 ракет С-300, но не считают, что с их помощью российские оккупанты готовятся в ближайшие дни нанести массированный ракетный удар по Украине. Как пишет liga.net, oб этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат пояснил, что Россия использует зенитные ракеты С-300 для постоянного террора против мирного населения.

Эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей, их боевая часть наполнена тысячами маленьких поражающих элементов для разрушения фюзеляжа самолета. Россия бьет ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре, и все эти поражающие элементы летят по гражданскому населению.

- Такие ракеты Беларусь передает России, – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, эта передача не означает, что Россия готовится в массированному обстрелу в ближайшие дни.

- Мы говорим о массированных обстрелах, если это массированный обстрел с самолетов стратегической авиации, «Калибрами» или «Искандерами». Это ракеты, которыми они бьют по критической инфраструктуре, – пояснил Игнат.

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