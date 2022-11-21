Норвегия предоставит Украине более $180 миллионов на закупку газа 1 21.11.2022, 16:18

Норвежское финансирование будет предоставлено через Европейский банк реконструкции и развития.

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение о предоставлении Украине финансирования в размере 2 млрд норвежских крон ($182 млн) для закупки природного газа в течение следующей зимы. Об этом говорится в заявлении норвежского правительства, пишет «Европейская правда».

Норвежское финансирование будет предоставлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк подписал сегодня в Осло соглашение от имени банка. Норвегия является вторым крупнейшим донором ЕБРР в Украине.

- С приближением зимы в Украине Россия использует энергетику как оружие и атакует объекты критической инфраструктуры, пытаясь подавить сопротивление Украины. Действия России являются серьезным нарушением международного права и вызывают серьезные трудности для народа Украины. Поэтому поддержка Норвегии в обеспечении энергоснабжения жизненно важна для Украины, - заявила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт.

В июле премьер Йонас Гар Стьоре объявил, что правительство Норвегии выделит Украине 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах. Из них 2 млрд норвежских крон выделено на закупку газа.

- Украина специально обратилась к Норвегии с просьбой поддержать закупку природного газа этой зимой. Время критически важно, и мы очень рады, что ЕБРР будет нашим партнером в осуществлении закупок газа. Важно, чтобы поддержка предоставлялась через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование средств, - отметил Ведум.

Формальным получателем газа в Украине будет украинская государственная компания «Нафтогаз». Платежи будут осуществляться непосредственно европейским поставщикам газа, которые получили предварительное одобрение и будут выставлять счета за объемы газа, которые они поставляют.

ЕБРР взял на себя обязательства предоставить Украине финансовый пакет на сумму 3 миллиарда евро в 2022-2023 годах, чтобы помочь обеспечить дальнейшее функционирование украинской экономики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».